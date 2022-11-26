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ÖZET | Arjantin - Meksika: 2-0

Dünya Kupası C grubunda Arjantin, gecenin maçında Ochoalı Meksika'yı Messi'nin ve Enzo Fernandez'in golüyle 2-0 mağlup etti. Maçın özetine, gollere ve detaylara haberimizin içerisinden ulaşabilirsin.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
ÖZET | Arjantin-Meksika: 2-0
ÖZET | Arjantin-Meksika: 2-0

Dünya Kupası C grubu ikinci maçlarında Arjantin ile Meksika karşı karşıya geldi. İlk yarısı golsüz ve tatsız geçen maçta Arjantin, Messi'nin 64. dakikada, Enzo Fernandez'in de 88. dakikada attığı gol ile Meksika'yı 2-0 mağlup etti.

Bu sonuçlarla birlikte Arjantin puanını 3 yaparken Meksika 1 puanda kaldı. C grubunun son maçında Arjantin ile Polonya, Suudi Arabistan ile Meksika karşılaşacak.

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