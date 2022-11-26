ÖZET | Arjantin - Meksika: 2-0

Dünya Kupası C grubu ikinci maçlarında Arjantin ile Meksika karşı karşıya geldi. İlk yarısı golsüz ve tatsız geçen maçta Arjantin, Messi'nin 64. dakikada, Enzo Fernandez'in de 88. dakikada attığı gol ile Meksika'yı 2-0 mağlup etti.
Bu sonuçlarla birlikte Arjantin puanını 3 yaparken Meksika 1 puanda kaldı. C grubunun son maçında Arjantin ile Polonya, Suudi Arabistan ile Meksika karşılaşacak.
- Lionel Messi, Dünya Kupası tarihinde Diego Armando Maradona ile gol sayılarını eşitledi: 8
İşte Messi'nin galibiyeti getiren golü
Lionel Messi sahnede pic.twitter.com/iS32pnLgQB
Lionel Messi sahnede pic.twitter.com/iS32pnLgQB— SPOR (@yenisafakspor) November 26, 2022
Enzo Fernandez'in attığı harika gol
Enzo Fernandez 🚀pic.twitter.com/iVBQUP8a8n
Enzo Fernandez 🚀pic.twitter.com/iVBQUP8a8n— SPOR (@yenisafakspor) November 26, 2022
Arjantin-Meksika maç özeti
Arjantin-Meksika maç özetini izlemek için tıklayınız...