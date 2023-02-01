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Spor

ÖZET | Gaziantep FK-Hatayspor: 4-1

Süper Lig'in 22. haftasında Gaziantep FK, sahasında Hatayspor'u, 1-0 geriye düştüğü maçta 4-1 mağlup etti. Bu maçın özetine ve detaylara haberimizin içerisinden ulaşabilirsiniz.

19:03 . 1/02/2023 Wednesday
Yeni Şafak
ÖZET | Gaziantep FK - Hatayspor: 4-1 özeti ve golleri izle

ÖZET | Gaziantep FK - Hatayspor: 4-1 özeti ve golleri izle

Süper Lig'in 22. haftasında, Teknik Direktörü bulunmayan ve zor günler geçiren Gaziantep FK, sahasında Hatayspor'u konuk etti. Ev sahibi geriye düştüğü maçı 4-1 kazanarak nefes aldı.


Saat 17.00'de başlayan karşılaşmada iki güney ekibi karşı karşıya geldi. 27. dakikada Saba'nın asistinde El Kaabi'nin golüyle öne geçti. Ev sahibinin cevabı, 38. dakikada Jevtovic'ten geldi ve ilk yarı 1-1 tamamlandı.


İkinci devrede maçı üstün götüren ev sahibi, 56 ve 77. dakikalarda Sırp kanadı Lazar Markovic'in attığı gollerle skoru 3-1'e getirdi. 5 golün çıktığı maçta son sözü Alexander Merkel 88. dakikada söyledi ve maç 4-1 bitti.


  • Bu sonuçla birlikte Gaziantep FK, puanını 25 yaparak maç fazlasıyla 9. sıraya yükseldi. Hatayspor ise 20 puanda 17. sırada kaldı.

Önümüzdeki hafta Gaziantep FK, Antalyaspor ile deplasmanda karşılaşacak. Hatayspor ise evinde Kasımpaşa'yı konuk edecek.


Gaziantep FK-Hatayspor 4-1 maç özeti izle



#Gaziantep FK
#Hatayspor
#Süper Lig
1 saat önce
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ÖZET | Gaziantep FK-Hatayspor: 4-1
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