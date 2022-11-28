Spor ÖZET | Güney Kore - Gana 2-3
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ÖZET | Güney Kore - Gana: 2-3

Dünya Kupası H grubu ikinci karşılaşmasında Güney Kore ile Gana karşı karşıya geldi. Gol düellosuna sahne olan maçta son sözü Gana söyledi ve maçı 3-2 kazandı. Maçın özetine ve gollerine haberimizin içerisinden ulaşabilirsiniz.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
ÖZET | Güney Kore-Gana: 2-3 maç özeti golleri izle
ÖZET | Güney Kore - Gana: 2-3

Dünya Kupası H grubunda Güney Kore ile Gana saat 16.00 seansında Education Şehir Stadyumu'nda karşı karşıya geldi.

İlk yarıyı Salisu ve Kudus'un golleriyle önde kapatan Gana, ikinci yarıda bambaşka bir Güney Kore ile karşılaştı. Kore, 58 ve 61. dakikada Gue-Sung'un kafa golleriyle eşitliği yakaladı. Maçtaki son sözü ise yine Kudus ile Gana söyledi.

  • Gana kazanarak puanını 3 yaparken, Güney Kore 1 puanda kaldı. Grubun son maçlarında Güney Kore, Portekiz ile Gana ise Uruguay ile karşılaşacak.

Güney Kore-Gana maç özeti

Güney Kore-Gana maç özetini ve golleri izlemek için tıklayınız...


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