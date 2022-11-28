ÖZET | Güney Kore - Gana: 2-3

Dünya Kupası H grubunda Güney Kore ile Gana saat 16.00 seansında Education Şehir Stadyumu'nda karşı karşıya geldi.

İlk yarıyı Salisu ve Kudus'un golleriyle önde kapatan Gana, ikinci yarıda bambaşka bir Güney Kore ile karşılaştı. Kore, 58 ve 61. dakikada Gue-Sung'un kafa golleriyle eşitliği yakaladı. Maçtaki son sözü ise yine Kudus ile Gana söyledi.

Gana kazanarak puanını 3 yaparken, Güney Kore 1 puanda kaldı. Grubun son maçlarında Güney Kore, Portekiz ile Gana ise Uruguay ile karşılaşacak.

Güney Kore-Gana maç özeti

Güney Kore-Gana maç özetini ve golleri izlemek için tıklayınız...





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