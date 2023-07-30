ÖZET | Trabzonspor-AEK Atina: 1-3

Müsabakanın 70’inci dakikasında yüksekten gelen topa havalanan Levi Samuel Garcia ile Filip Benkovic kafa kafaya çarpıştı. İki oyuncu da yerde kalırken yüzüne darbe alan ve kanaması olan Benkovic sedyeyle sahayı terk etti. Ambulansla hastaneye kaldırılan Benkovic’in yerine genç oyuncu Ali Şahin Yılmaz oyuna girdi. Benkovic’in burnunda kırık şüphesi olduğu belirlendi.