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Spor

ÖZET | Trabzonspor-AEK Atina: 1-3

Trabzonspor, sahasında karşılaştığı Yunanistan ekibi AEK'ya 3-1 mağlup oldu.

21:59 . 30/07/2023 Pazar
Yeni Şafak
Trabzonspor-AEK Atina

Trabzonspor-AEK Atina

Trabzonspor, 2023-2024 sezonu hazırlıkları kapsamında sahasında karşılaştığı Yunanistan ekibi AEK'ya 3-1 mağlup oldu.

Trabzonspor-AEK maç özeti

15’inci dakikada gelişen AEK atağında, Pineda’nın pasıyla ceza sahası içinde buluşan Garcia’nın vuruşunda top ağlara gitti ancak hakem Yasin Kol ofsayt gerekçesiyle golü iptal etti.


22’nci dakikada sol kanatta Eren, pasını ceza sahasındaki Bakasetas’a gönderdi. Kale önündeki Bakasetas’ın şutunda top kaleci Stankovic’te kaldı.

GOL

30’uncu dakikada AEK'nın kullandığı köşe vuruşunda ceza sahası önünde topla buluşan Garica’nın vuruşunda top ağlara gitti: 0-1.

GOL

40’ıncı dakikada AEK oyuncusu Garcia, sağ kanattan topu kale önüne doğru ortaladı. Topla buluşan Eliasson’un vuruşunda top yan direğe çarptıktan sonra filelerle buluştu: 0-2.

GOL

53’üncü dakikada Trabzonspor’un serbest vuruşunda, Bakasetas topu ceza sahasına doğru havalandırdı. Yüksekten gelen topa Gomez’in kafa vuruşunda top ağlara gitti: 1-2.


69’uncu dakikada AEK’nın kazandığı penaltı vuruşunu kullanan Garcia’nın şutunda kaleci Uğurcan Çakır gole izin vermedi.

GOL

75’inci dakikada sağ kanattan Steven’in ceza sahasına gönderdiği topu, kale önündeki Weert filelere gönderdi: 1-3.


81’inci dakikada Trabzonspor penaltı kazandı. Bakasetas, penaltı vuruşunda kaleciyi geçemedi.


Benkovic'te kırık şüphesi

Müsabakanın 70’inci dakikasında yüksekten gelen topa havalanan Levi Samuel Garcia ile Filip Benkovic kafa kafaya çarpıştı. İki oyuncu da yerde kalırken yüzüne darbe alan ve kanaması olan Benkovic sedyeyle sahayı terk etti. Ambulansla hastaneye kaldırılan Benkovic’in yerine genç oyuncu Ali Şahin Yılmaz oyuna girdi. Benkovic’in burnunda kırık şüphesi olduğu belirlendi.

#Trabzonspor
#AEK Atina
#Hazırlık maçı
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