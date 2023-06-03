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Spor

ÖZET | Ümraniyespor-Giresunspor: 0-1

Süper Lig'de Giresunspor, deplasmanda Ümraniyespor'u 1-0 mağlup ederek ligde kalma umutlarını son haftaya taşıdı. Ümraniyespor-Giresunspor maçının özetini haberimizden izleyebilirsiniz.

21:32 . 3/06/2023 Cumartesi
Yeni Şafak
Ümraniyespor-Giresunspor

Ümraniyespor-Giresunspor

Spor Toto Süper Lig'in 37. haftasında Giresunspor, Ümraniyespor'a konuk oldu.


Giresunspor, sahadan 1-0'lık galibiyetle ayrılırken ligde kalma umutlarını son haftaya taşıdı. Karadeniz ekibine galibiyeti getiren golü 45. dakikada Rijad Bajic kaydetti.


Bu galibiyetin ardından Giresunspor puanını 37 yaptı. Ümraniyespor ise 30 puanda kaldı.


Ligin son haftasında Giresunspor, evinde Antalyaspor'u konuk edecek. Ümraniyespor ise İstanbulspor'a konuk olacak.

Ümraniyespor-Giresunspor maç özeti

2. dakikada savunmanın hatasıyla topu kazanan Umut Nayir’in sağ çaprazdan ceza sahasına girerek yaptığı vuruşta top direğe çarparak tekrar Umut’un önüne düştü. Umut’un ortasında Oğuz Gürbulak’ın penaltı noktası üzerinden yaptığı vuruşta meşin yuvarlak üstten auta gitti.

12. dakikada Riad Bajic’in ceza yayından yaptığı sert vuruşta top Glumac’a çarparak kornere gitti.

21. dakikada Doğancan Davas’ın ceza sahası içi sağ çaprazından yaptığı vuruşta kaleci Berke Özer topu kontrol etti.

23. dakikada orta sahanın sağından kullanılan serbest vuruşta Savicevic’in ceza sahasına yaptığı ortada arka direkte topla buluşan Ramon Arias meşin yuvarlağı ağlara yolladı. Pozisyonun devamında hakem Zorbay Küçük VAR’dan gelen ofsayt uyarısıyla golü iptal etti.

45. dakikada Savicevic’in sağ kanattan arka direğe yaptığı ortada Borja Sainz’in kafayla indirdiği topu Riad Bajic yakın mesafeden ağlara yolladı. 0-1

47. dakikada Serkan Göksu’nun ceza sahası dışından yaptığı sert vuruşta top savunmaya çarparak kornere gitti.

69. dakikada Murat Akpınar’ın pasında topla buluşan Borja Sainz’in ceza sahası dışından yaptığı vuruşta meşin yuvarlak az farkla üstten auta çıktı.

82. dakikada Ermir Lenjani’nin sol kanattan yaptığı ortada kaleci Ferhat Kaplan topu kontrol etti.






#Süper Lig
#Ümraniyespor
#Giresunspor
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