Parakarete sporcusu Deniz Korudağ: Hedef uluslararası hakemlik

Engelli parakarate hakemi ve milli sporcu Deniz Korudağ, milli hakem olup yurt içi ve yurt dışındaki müsabakalarda görev almak istiyor.

Bodrum ilçesinde yaşamını sürdüren 38 yaşındaki iki çocuk babası Korudağ, 2012'de geçirdiği motosiklet kazası sonucu sağ bacağını kaybetti.

Çocuk yaşlardan bu yana hep sporla ilgilenen ve kendini "spor aşığı" olarak nitelendiren Korudağ, yaşadığı kazanın ardından üç ay içerisinde 8 kez ameliyat geçirdi.

Kazadan 3 yıl sonra Kronik Obstrüktif Akciğer Hastası (KOAH) annesini de kaybeden sporcu, uzun süre yaşadıklarının etkisinden çıkamadı.

Kendisine, "bacağın yok spor yapamazsın" denilmesine aldırış etmeden zaman içerisinde eski motivasyonuna kavuşan Korudağ, hayata sporla tutunmak için buz pateni, tekerlekli paten ve su altı dalışı gibi branşlarla uğraştı.

Yaptığı spor branşlarından heyecan alamayan Korudağ, karateye yöneldi.

Türkiye Karate Federasyonu bünyesinde 4 yıl önce yaklaşık 10 kişiyle kurulan parakarate branşına gönüllü olarak katılan azimli sporcu, zaman zaman maddi durumlarının da iyi olmamasına rağmen evdeki bazı elektronik eşyalarını satıp gittiği birçok müsabakada onlarca ödül kazandı.

Korudağ, şu anda ortopedik, mental ve görme engellilerin olduğu 200'e yakın sporcunun yer aldığı branşta ilk günkü heyecanla mücadele ediyor.

Deniz Korudağ, AA muhabirine, parakaratenin Türkiye'de dört yıldır yapıldığını bu süre içerisinde dört kez üst üste Türkiye ikincisi olduğunu söyledi.

Mayıs'ta Ermenistan'daki Avrupa Şampiyonası'nda milli sporcu olarak Avrupa dördüncüsü olduğunu belirten Korudağ, bugünlerde Mısır'da dünya şampiyonası düzenlendiğini, onun içinde çalıştığını ancak bazı sebeplerden dolayı şampiyonaya gidemediğini ifade etti.

Aynı zamanda geçtiğimiz yıl Türkiye'nin ilk ortopedik engelli karate branşında hakem olduğunu belirten Korudağ, "Bundan sonraki hedefim kendi yaptığım parakarate branşının hakemliğini yapmak. Şu anda bölge hakemliği belgemi aldım. Parakarate yapmak çok zor bir süreç. Milli hakem ve uluslararası hakem olup bizi yurt dışında temsil eden sporcularımızın da yanında bulunmak istiyorum." dedi.