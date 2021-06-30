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Patson Daka Leicester City'de

Leicester City, Avusturya'nın Salzburg takımında forma giyen 22 yaşındaki Patson Daka'yı kadrosuna kattığını açıkladı.

Haber Merkezi AA
Patson Daka Leicester Cityde
Transfermarkt verilerine göre Patson Daka'nın güncel bonservis değeri 22 milyon euro.

İngiltere Premier Lig ekiplerinden Leicester City, forvet oyuncusu Patson Daka'yı renklerine bağladı.

İngiliz temsilcisinden yapılan açıklamada, Avusturya'nın Salzburg takımında forma giyen 22 yaşındaki Zambiyalı futbolcuyla 5 yıllık sözleşme imzalandığı kaydedildi.

  • Kupa avcısı
  • 2017 yılından bu yana Salzburg ile 125 maça çıkan ve 68 gol atan Daka, 4'ü lig olmak üzere toplam 7 kupa şampiyonluğu yaşadı.

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