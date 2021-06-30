Patson Daka Leicester City'de

İngiltere Premier Lig ekiplerinden Leicester City, forvet oyuncusu Patson Daka'yı renklerine bağladı.
İngiliz temsilcisinden yapılan açıklamada, Avusturya'nın Salzburg takımında forma giyen 22 yaşındaki Zambiyalı futbolcuyla 5 yıllık sözleşme imzalandığı kaydedildi.
- Kupa avcısı
- 2017 yılından bu yana Salzburg ile 125 maça çıkan ve 68 gol atan Daka, 4'ü lig olmak üzere toplam 7 kupa şampiyonluğu yaşadı.
We've said #WelcomePatson. Now, @PatsonDaka20 has a message for the Blue Army! 💙 pic.twitter.com/37tA3yYPLt
We've said #WelcomePatson. Now, @PatsonDaka20 has a message for the Blue Army! 💙 pic.twitter.com/37tA3yYPLt— Leicester City (@LCFC) June 30, 2021