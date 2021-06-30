Patson Daka Leicester City'de

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti Grup toplantısında önemli açıklamalarda bulundu. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun ''Katarlılara sınavsız üniversite' yalanına çok sert tepki gösteren Erdoğan, "

Ülkenin 2 milyon 600 bin evladının üniversite sınavına girecek günün arifesinde sergilediği ihanet bile başlı başına bir örnek olarak yeterlidir. Karşımızda Katarlı öğrencilerin ülkemizde sınavsız tıp fakültesine gireceği yalanını hiç utanmadan, tekrarlayacak kadar alçalabilen bir kafa bulunuyor. Bu ne terbiyesizliktir, bu ne densizliktir. Rezilliğin hesabını soracaklarına inanıyorum" ifadelerini kullandı.