Paul Pogba boşa çıktı

Manchester United Kulübü, sözleşmesi ay sonunda bitecek 29 yaşındaki orta saha oyuncusu Pogba'nın takımdan ayrılacağını duyurdu.

Le Havre'dan 16 yaşındayken Manchester United altyapısına dahil edilen Pogba, 2012'de sözleşmesinin sona ermesiyle bedelsiz olarak Juventus'a imza atmıştı. Pogba, 2016'da 105 milyon euro bonservis bedeli karşılığında yeniden Manchester ekibine transfer olmuştu.

Birer kez İngiltere Lig Kupası ve UEFA Avrupa Ligi şampiyonluğu yaşadığı Manchester United'da 233 maça çıkan Pogba, 39 gol kaydetti.

A vital contribution from @PaulPogba, just when we needed it 👊



🤞 Wishing you the best for your next step!#MUFC REKLAM June 1, 2022