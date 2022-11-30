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Pele'den kötü haber: Hastaneye kaldırıldı

Uzun süredir sağlık sorunları yaşayan Brezilya'nın efsane futbolcusu Pele, kalp rahatsızlığı nedeniyle hastaneye kaldırıldı

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Pele neden hastaneye kaldırıldı?
Pele

Brezilya ile üç kez Dünya Kupası kazanan ve bu kupayı en çok kazanan futbolcu konumunda olan Pele, sağlık sorunları sebebiyle hastaneye kaldırıldı.

Pele neden hastaneye kaldırıldı?

Kemoterapi tedavisine yanıt vermeyen Pele'nin vücüdunda şişlikler olduğu ve kalp rahatsızlığı nedeniyle hastanede tedavi altına alındığı öğrenildi.

82 yaşında olan Brezilyalı efsane, milli takımıyla çıktığı 92 maçta attığı 77 gol ile Brezilya Milli Takımı'nda en çok atan futbolcu rekorunu elinde bulunduruyor.
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