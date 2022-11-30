Pele'den kötü haber: Hastaneye kaldırıldı

Brezilya ile üç kez Dünya Kupası kazanan ve bu kupayı en çok kazanan futbolcu konumunda olan Pele, sağlık sorunları sebebiyle hastaneye kaldırıldı.

Pele neden hastaneye kaldırıldı?

Kemoterapi tedavisine yanıt vermeyen Pele'nin vücüdunda şişlikler olduğu ve kalp rahatsızlığı nedeniyle hastanede tedavi altına alındığı öğrenildi.

82 yaşında olan Brezilyalı efsane, milli takımıyla çıktığı 92 maçta attığı 77 gol ile Brezilya Milli Takımı'nda en çok atan futbolcu rekorunu elinde bulunduruyor.