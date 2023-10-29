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Spor

Pendikspor - Fenerbahçe: 0-5 |ÖZET

Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 10. hafta karşılaşmasında deplasmanda Pendikspor'u 5-0 mağlup etti. Sarı-lacivertlilerin golleri dakika (30') Erdem Canpolat (K.K), (42') İrfan Can Kahveci ve (65', 77', 87') Edin Dzeko'dan geldi. Fenerbahçe-Pendikspor maçının özetini haberimizden izleyebilirsiniz.

20:51 - 29/10/2023 Pazar
Güncelleme: 20:57 - 29/10/2023 Pazar
Yeni Şafak
Sarı-lacivertliler resmi maçlardaki galibiyet serisini 19'a yükseltti.

Sarı-lacivertliler resmi maçlardaki galibiyet serisini 19'a yükseltti.

Süper Lig'in 10. hafta karşılaşmasında Fenerbahçe deplasmanda Pendikspor'u 3-0 mağlup ederek galibiyet serisini 10'a yükseltti. Sarı-lacivertlilerin golleri dakika (30') Erdem Canpolat (K.K), (42') İrfan Can Kahveci ve (65', 77', 87') Edin Dzeko'dan geldi.


Fenerbahçe bu sonuçla birlikte puanını 30'a yükselterek tekrardan liderlik koltuğuna oturdu. Pendikspor ise 7 puanda kaldı.




Dzeko hatt-rick yaptı

Bosnalı golcü oyuncu, Pendikspor maçında üç kere fileleri havalandırarak 12 yıl sonra bir maçta Hatrick yaptı.


100. yıla özel forma

Fenerbahçe, Pendikspor karşısında Cumhuriyet'in 100. yılına özel tasarlanan formayla sahaya çıktı.

Fred sakatlandı

Sarı-lacivertlilerin Brezilyalı orta sahası Fred maçın 8. dakikasında topsuz alanda sakatlanarak yerini Miha Zajc'a bıraktı.


Filistin'e destek

Pendikspor Stadı’nda Filistin’e destek pankartı açıldı. Kale arkasına ‘Filistin Halkının Yanındayız’ pankartı yer alırken tribünlerdeki koltuklara Filistin bayrağı konuldu.





#Süper Lig
#Pendikspor
#Fenerbahçe
#Edin Dzeko
6 saat önce
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