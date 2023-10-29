Süper Lig'in 10. hafta karşılaşmasında Fenerbahçe deplasmanda Pendikspor'u 3-0 mağlup ederek galibiyet serisini 10'a yükseltti. Sarı-lacivertlilerin golleri dakika (30') Erdem Canpolat (K.K), (42') İrfan Can Kahveci ve (65', 77', 87') Edin Dzeko'dan geldi.

Fenerbahçe bu sonuçla birlikte puanını 30'a yükselterek tekrardan liderlik koltuğuna oturdu. Pendikspor ise 7 puanda kaldı.

Dzeko hatt-rick yaptı

Dzeko hatt-rick yaptı

Bosnalı golcü oyuncu, Pendikspor maçında üç kere fileleri havalandırarak 12 yıl sonra bir maçta Hatrick yaptı.