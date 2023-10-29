Sarı-lacivertliler resmi maçlardaki galibiyet serisini 19'a yükseltti.
Süper Lig'in 10. hafta karşılaşmasında Fenerbahçe deplasmanda Pendikspor'u 3-0 mağlup ederek galibiyet serisini 10'a yükseltti. Sarı-lacivertlilerin golleri dakika (30') Erdem Canpolat (K.K), (42') İrfan Can Kahveci ve (65', 77', 87') Edin Dzeko'dan geldi.
Fenerbahçe bu sonuçla birlikte puanını 30'a yükselterek tekrardan liderlik koltuğuna oturdu. Pendikspor ise 7 puanda kaldı.
Dzeko hatt-rick yaptı
Bosnalı golcü oyuncu, Pendikspor maçında üç kere fileleri havalandırarak 12 yıl sonra bir maçta Hatrick yaptı.
100. yıla özel forma
Fenerbahçe, Pendikspor karşısında Cumhuriyet'in 100. yılına özel tasarlanan formayla sahaya çıktı.
Fred sakatlandı
Sarı-lacivertlilerin Brezilyalı orta sahası Fred maçın 8. dakikasında topsuz alanda sakatlanarak yerini Miha Zajc'a bıraktı.
Filistin'e destek
Pendikspor Stadı’nda Filistin’e destek pankartı açıldı. Kale arkasına ‘Filistin Halkının Yanındayız’ pankartı yer alırken tribünlerdeki koltuklara Filistin bayrağı konuldu.