Pereira'dan geri adım

Bu sezon oynanan 15 resmi maçta takımını 15 farklı ilk 11 ile sahaya çıkaran, sürekli rotasyon yaptığı ve ideal 11’i oluşturamadığı için eleştirilerin hedefinde olan Vitor Pereira, önümüzdeki haftalarda sakatlık ve cezalı olmadığı sürece ilk 11’de fazla değişikliğe gitmeyi düşünmüyor. Portekizli teknik adam, ideal 11’ini belirleyip bundan sonraki maçlarda çok fazla değişikliğe gitmeyecek.

Sakatlıktan yeni çıkan Mert Hakan Yandaş ve İrfan Can Kahveci’ye ilk 11’de görev vermeyi planlayan Fenerbahçe Teknik Direktörü, bu iki futbolcuyu da kondisyon olarak hazır hale getirmeye çalışacak.

İrfan Can Kahveci’yi hücum hattına motive etmeyi planlayan Vitor Pereira, bu futbolcunun takıma katılmasıyla hücumda daha etkili bir takımın olacağını düşünüyor. Milli futbolcu, Portekizli çalıştırıcının oyun planında önemli bir yere sahip olacak ve savunma ile hücum arasındaki bağlantıyı kuracak.

REKLAM

Pereira’nın, Mert Hakan’ı da orta sahada Gusavo’nun partneri olarak planladığı gelen haberler arasında. Mert Hakan da 8 numara görevi üstlenecek.

SPOR Mahmut Uslu'dan Vitor Pereira itirafı: Üçkağıt yapmaya çalıştı



