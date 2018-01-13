Peres için dev teklif

Galatasaray yönetiminin Fatih Terim'in isteği üzerine önceliği verdiği sol bek mevkine takviye çalışmaları sürüyor. Gündemde ise sol bek mevkinde de forma giyebilen ve bonservisi Roma takımında bulunan Bruno Peres ismi var. Galatasaray yönetimi ve teknik direktör Fatih Terim, yapılan transfer toplantısında önceliği sol bek takviyesine vermişti. Bu doğrultuda çalışmalarını sürdüren Galatasaray yönetimi gündemine bonservisi İtalya'nın Roma takımında bulunan Brezilyalı Bruno Peres ismini aldı. İtalyan basınında yer alan habere göre; Galatasaray yönetimi, İtalyan ekibi Roma'ya Bruno Peres transferi için 9 milyon Euro'luk bir transfer teklifinde bulundu. Haberde Galatasaray ile birlikte Portekiz temsilcisi Benfica'nın da istediği Bruno Peres transferi konusunda Roma takımının vereceği kararın beklendiği belirtildi. Sarı-kırmızılılar, sol bek için alternatif isimlerle de temaslarını sürdürüyor.

İKİ BÖLGEDE DE OYNUYOR

Galatasaray'ın transfer hedefinde olduğu öne sürülen Bruno Peres, bu sezon Roma formasıyla 14 maça çıktı. 27 yaşındaki futbolcu, sezon başında 12,5 milyon Euro bonservis bedeli ile Torino'dan transfer edilmişti. Asıl bölgesi sağ bek olan Bruno Peres, aynı zamanda sol bekte de görev yapabiliyor. 2012 ile 2015 yılları arasında Santos ile 48 maçta ter döken Bruno Peres, 2 gol kaydetmiş ve performansıyla alkış toplamıştı. 2 sezon Torino forması giydikten sonra geçen dönem Roma'ya kiralanan Brezilyalı bek, sezon başında ise bonservisiyle gönderildi.

CAROLE DÖNMEK İSTEMİYOR

Bu arada Sevilla'nın Kral Kupası'nda Cadiz'i 2-1 mağlup ettiği karşılaşmanın ardından Lionel Carole önemli açıklamalarda bulundu. Galatasaray'ın sol bek takviyesi yapamaması durumunda geri çağırabileceği belirtilen Lionel Carole, Sevilla'da kalacağına dair sinyaller verdi. Maç sonu konuşan Carole, "Takıma katkı vermeye devam etmek istiyorum. Daha fazlasını yapabileceğimi biliyorum" ifadelerini kullandı.

Tazminat tehlikesi kapıda

Galatasaray'ın, Fatih Terim göreve başlamadan önce Emrah Bayraktar ile anlaşırken, kendisiyle 3 yıllık sözleşme imzalandığı ortaya çıktı. Alt yapıya farklı isimler gelince, sarı-kırmızılılar, Emrah Bayraktar ile yollarını resmi olarak ayırırsa 3 yıllık sözleşmesinde kalan sürenin tüm maliyetini tazminat olarak ödemek zorunda kalacak.

Cimbom'da tempo yükseldi

G.Saray Teknik Direktörü Fatih Terim, oyuncularını hem fiziksel olarak lige hazırlarken hem de mental açıdan felsefesini aktarmak için çalışmalar yapıyor. Antalya'nın Serik ilçesine bağlı Belek Turizm Merkezi'nde kamp yapan sarı-kırmızılı ekip, günü çift idmanla sürdüren Sarı-kırmızlı takımdan öncelikle oynadıkları futboldan keyif almalarını isteyen Terim, sık sık takım olmanın vurgusunu yaparken idman dışında da birlikte vakit geçirmesini istedi. Deneyimli teknik adam, taktik çalışmalarda da tempoyu artırırken, 4-1-4-1 taktiğini uygulatıyor ve atak oyunculara saha içinde özgürlük tanıyor.