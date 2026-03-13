PFDK'dan Leroy Sane'ye ceza: Kritik maçlarda yok

Beşiktaş derbisinde kırmızı kart gören Galatasaraylı Leroy Sane, "kural dışı hareketi" nedeniyle PFDK'ya sevk edilmişti. Federasyon, Alman yıldızın cezasını açıkladı.
Trendyol Süper Lig 25. hafta maçlarında yaşanan disiplin olaylarının sevkleri gerçekleşmişti.
Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK), derbide kırmızı kart gören Galatasaraylı Leroy Sane'ye ceza verdi.
"Kural dışı hareketi" nedeniyle kurula sevk edilen sarı-kırmızılıların yıldızı Sane, iki maç men cezası aldı.
Alman yıldız, sarı-kırmızılıların ligde oynayacağı Başakşehir ve Trabzonspor maçlarında takımını yalnız bırakacak.