ÖZET | Viktoria Plzen - Bayern Münih: 2-4

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde dördüncü hafta maçları oynandı. C Grubu'nda Viktoria Plzen sahasında Bayern Münih'i konuk etti. Karşılaşmayı Panzerler 4-2 kazandı.
Bavyera ekibine galibiyeti getiren golleri 10. dakikada Sadio Mane, 14. dakikada Thomas Müller ve 25 ile 35. dakikalarda Leon Goretzka kaydetti. Plzen'in gollerini ise 62. dakikada Adam Vikanova ve 75. dakikada Jan Kliment attı.
Bayern Münih gruptan çıkmayı garantiledi
Alınan bu galibiyetle birlikte Bayern Münih puanını 12'ye yükseltti ve gruptan çıkmayı garantiledi. Plzen ise henüz puanla tanışamadı.
Plzen-Bayern Münih maç özeti izle