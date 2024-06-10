|
Spor

A Milli Takım son hazırlık maçında Polonya'ya mağlup oldu |ÖZET

Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2024) öncesi son hazırlık maçında A Milli Takımımız, deplasmanda Polonya'ya 2-1 mağlup oldu. Milli Takım'ın tek golünü 77. dakikada Barış Alper Yılmaz kaydederken Polonya'nın gollerini 12. dakikada Swiderski ve 90. dakikada Zalewski attı. Hazırlıklarını tamamlayan Milli Takım, turnuvanın ilk maçında 18 Haziran Salı günü saat 19.00'da Gürcistan ile karşı karşıya gelecek. Polonya - Türkiye maçının özetine haberin içerisinden ulaşabilirsiniz.

23:39 - 10/06/2024 Pazartesi
Güncelleme: 23:55 - 10/06/2024 Pazartesi
Yeni Şafak
Milli Takım son dakika yediği golle mağlup oldu.
Milli Takım son dakika yediği golle mağlup oldu.

A Milli Takım, Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2024) öncesi son hazırlık maçında Polonya'ya 2-1 mağlup oldu.


Tek golümüzü 77. dakikada Barış Alper Yılmaz kaydederken Polonya'nın gollerini 12. dakikada Swiderski ve 90. dakikada Zalewski attı.


Genç oyuncularından Semih Kılıçsoy, A Milli Takım formasıyla ilk kez bir maçta ilk 11'de sahaya çıktı.


Avrupa Futbol Şampiyonası hazırlıklarını tamamlayan Milli Takım, turnuvanın ilk maçında 18 Haziran Salı günü saat 19.00'da Gürcistan ile karşı karşıya gelecek.


POLONYA - TÜRKİYE MAÇ SONUCU


POLONYA - TÜRKİYE MAÇ ÖZETİ

Polonya - Türkiye maçının özetini izlemek için



#Türkiye
#Polonya
#Hazırlık maçı
1 saat önce
/_nuxt/img/july-15.bf865fc.png
15 Temmuz
/_nuxt/img/jerusalem.5a7a722.png
/_nuxt/img/jerusalem-icon.135434e.svg
Kudüs: Bir şehrin hikayesi
/_nuxt/img/ramadan.d318ff5.png
/_nuxt/img/ramadan-icon.1585955.svg
Ramazan
/_nuxt/img/election.3a1a641.png
/_nuxt/img/election-icon.cba29a0.svg
Seçim
/_nuxt/img/sport.fc68276.png
/_nuxt/img/sport-icon.e8a70ea.svg
Spor
Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
Kurumsal
İletişim
/_nuxt/img/gzt-logo.7078309.png
/_nuxt/img/zraporu-logo.007bc5f.png
/_nuxt/img/ketebe-logo.89e3ad5.png
/_nuxt/img/bilge-cocuk-logo.ef93ae4.png
/_nuxt/img/derin-tarih-logo.765c9b6.png
/_nuxt/img/skyroad-logo.a0d72a2.png
/_nuxt/img/arkitekt-logo.8350b12.png
/_nuxt/img/postoyku-logo.df72031.png

YASAL UYARI: BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Copyright © 2024 Yenişafak | Tüm hakları saklıdır.
Tokat Kurban Bayramı Namazı Vakti - 16 Haziran 2024