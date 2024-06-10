A Milli Takım, Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2024) öncesi son hazırlık maçında Polonya'ya 2-1 mağlup oldu.
Tek golümüzü 77. dakikada Barış Alper Yılmaz kaydederken Polonya'nın gollerini 12. dakikada Swiderski ve 90. dakikada Zalewski attı.
Genç oyuncularından Semih Kılıçsoy, A Milli Takım formasıyla ilk kez bir maçta ilk 11'de sahaya çıktı.
Avrupa Futbol Şampiyonası hazırlıklarını tamamlayan Milli Takım, turnuvanın ilk maçında 18 Haziran Salı günü saat 19.00'da Gürcistan ile karşı karşıya gelecek.