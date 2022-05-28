Porto'nun yeni transferinin yaşı şaşırttı

Porto, altyapısına dikkati çeken bir takviye yaptı. Portekiz ekibi, Real SC takımı forması giyen Anha Cande'yi renklerine bağladı. Genç futbolcunun yaşı ise tartışma konusu oldu.

14 yaşında olduğu belirtilen Anha Cande'nin fiziki görüntüsünün yaşıtlarından çok daha büyük göstermesi şaşkınlığa neden oldu.

1.86 boyunda olan ve santrfor bölgesinde oynayan Cande'nin, Real SC'nin 15 yaş altı takımında 28, 16 yaş altı takımında ise 11 gol atığı bildirildi.

Anhá Candé assina contrato de formação com o FC Porto 🔵⚪



⚽ Avançado

👉 14 anos

🔙 Clube anterior: Real SC#FCPorto pic.twitter.com/BzEECoFkiJ REKLAM May 27, 2022