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Porto'nun yeni transferinin yaşı şaşırttı

Portekiz ekibi Porto, genç futbolcu Anha Cande'yi renklerine bağladı. Yaşıtlarına göre bir hayli büyük gözüken oyuncunun yaşı 14 olarak açıklandı.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Portonun yeni transferinin yaşı şaşırttı
Porto formasıyla Dragao Stadyumu'nda poz verdi.

Porto, altyapısına dikkati çeken bir takviye yaptı. Portekiz ekibi, Real SC takımı forması giyen Anha Cande'yi renklerine bağladı. Genç futbolcunun yaşı ise tartışma konusu oldu.

14 yaşında olduğu belirtilen Anha Cande'nin fiziki görüntüsünün yaşıtlarından çok daha büyük göstermesi şaşkınlığa neden oldu.

1.86 boyunda olan ve santrfor bölgesinde oynayan Cande'nin, Real SC'nin 15 yaş altı takımında 28, 16 yaş altı takımında ise 11 gol atığı bildirildi.

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