UEFA Şampiyonlar Ligi'nde final heyecanı yaşandı. Fransız ekibi Paris Saint-Germain ile İngiliz devi Arsenal, kupa için kozlarını Macaristan'ın başkenti Budapeşte'de paylaştı. Normal süresi 1-1 sona eren ve penaltılara giden karşılaşmada şampiyon PSG oldu.
Puskas Arena'daki "Devler Ligi" finalinde Fransa'nın Paris Saint-Germain (PSG) takımı ile İngiltere'den Arsenal karşı karşıya geldi. Mücadelenin normal süresi 1-1 eşitlikle sona ererken golleri Kai Havertz ile Ousmane Dembele (p) kaydetti.
Penaltılara giden mücadelede PSG, rakibini 4-3 yenerek kupaya uzandı.
6. dakikada Arsenal 1-0 öne geçti. Marquinhos'un orta saha çizgisine yakın bölgede uzaklaştırmak istediği top rakibine çarparak savunma arkasına düştü. Meşin yuvarlağı kapan Havertz, neredeyse PSG yarı alanını kat ederek sol çaprazdan ceza sahasına girdi. Alman futbolcu, kaleci Safanov ile karşı karşıya kaldığı pozisyonda dar açıdan yaptığı vuruşla topu ağlarla buluşturdu.
Orta saha mücadelesi şeklinde geçen karşılaşmanın ilk yarısında gol haricinde önemli bir pozisyon yaşanmadı. İngiliz ekibi, devre arasına üstün giren taraf oldu.
65. dakikada PSG, Khvicha Kvaratskhelia'ya yapılan müdahalenin ardından kazanılan penaltıda Ousmane Dembele ile eşitliği yakaladı: 1-1
77. dakikada Kvaratskhelia'nın vuruşunda top direğe de çarparak kornere gitti.
Kalan dakikalarda gol olmayınca final, uzatmalara taşındı.
Uzatma dakikalarında da eşitlik bozulmayınca maç penaltılara gitti. Seri penaltı atışlarında rakibine 4-3'lük üstünlük kuran PSG şampiyon oldu.