UEFA Şampiyonlar Ligi'nde şampiyon, Macaristan'ın başkenti Budapeşte'de bu akşam oynanan final maçı neticesinde Paris Saint-Germain oldu.

Puskas Arena'daki "Devler Ligi" finalinde Fransa'nın Paris Saint-Germain (PSG) takımı ile İngiltere'den Arsenal karşı karşıya geldi. Mücadelenin normal süresi 1-1 eşitlikle sona ererken golleri Kai Havertz ile Ousmane Dembele (p) kaydetti.

6. dakikada Arsenal 1-0 öne geçti. Marquinhos'un orta saha çizgisine yakın bölgede uzaklaştırmak istediği top rakibine çarparak savunma arkasına düştü. Meşin yuvarlağı kapan Havertz, neredeyse PSG yarı alanını kat ederek sol çaprazdan ceza sahasına girdi. Alman futbolcu, kaleci Safanov ile karşı karşıya kaldığı pozisyonda dar açıdan yaptığı vuruşla topu ağlarla buluşturdu.