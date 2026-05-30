PSG - Arsenal maçı | CANLI SKOR - CANLI İZLE

17:55 30/05/2026, Cumartesi
Fransa temsilcisi Paris Saint-Germain (PSG) ile İngiltere'nin Arsenal takımı, Macaristan'ın başkenti Budapeşte'deki Puskas Arena'da karşılaşıyor.
UEFA Şampiyonlar Ligi'nde final heyecanı yaşanıyor. Fransız ekibi Paris Saint-Germain ile İngiliz devi Arsenal, kupa için kozlarını Macaristan'ın başkenti Budapeşte'de paylaşıyor. Mücadelenin canlı yayınını ve canlı anlatımını haberimizden takip edebilirsiniz...

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde şampiyon, Macaristan'ın başkenit Budapeşte'de bu akşam oynanacak final maçında belli oluyor. Puskas Arena'daki "Devler Ligi" finalinde Fransa'nın Paris Saint-Germain (PSG) takımı ile İngiltere'den Arsenal karşı karşıya geliyor. Final, TRT 1'den ve Tabii platformundan yayımlanıyor.

FİNALİN İLK 11'LERİ

PSG:
Safanov, Hakimi, Marquinhos, Pacho, Nuno Mendes; Joao Neves, Vitinha, Fabian Ruiz; Doue, Dembele, Kvaratskhelia.
Arsenal:
Raya; Mosquera, Saliba, Gabriel, Hincapie; Rice, Lewis-Kelly; Odegaard, Saka, Trossard; Havertz.
