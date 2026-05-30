PSG - Arsenal maçı | CANLI SKOR - CANLI İZLE

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde şampiyon, Macaristan'ın başkenit Budapeşte'de bu akşam oynanacak final maçında belli oluyor. Puskas Arena'daki "Devler Ligi" finalinde Fransa'nın Paris Saint-Germain (PSG) takımı ile İngiltere'den Arsenal karşı karşıya geliyor. Final, TRT 1'den ve Tabii platformundan yayımlanıyor.