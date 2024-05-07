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Spor

Şampiyonlar Ligi’nde ilk finalist belli oluyor: PSG - Borussia Dortmund rövanş maçı ne zaman, saat kaçta?

UEFA Şampiyonlar Ligi Yarı Final rövanş maçında PSG evinde Borussia Dortmund’u konuk edecek. İlk maçı evinde 1-0 kazanan Dortmund, final avantajını elinde bulunduruyor. Bu akşam saat 22.00’de başlayacak karşılaşma TV 8,5 ekranlarından naklen yayınlanacak. PSG - Borussia Dortmund maçı canlı izleme linki ve TV 8,5 canlı yayın linkine haberimizden ulaşabilirsiniz.

11:21 - 7/05/2024 الثلاثاء
Yeni Şafak
UEFA Şampiyonlar Ligi Yarı Final rövanş maçında PSG evinde Borussia Dortmund’u konuk edecek.
UEFA Şampiyonlar Ligi Yarı Final rövanş maçında PSG evinde Borussia Dortmund’u konuk edecek.
Yarı Final ikinci maçında PSG ve Borussia Dortmund karşı karşıya geliyor. Peki, PSG - Borussia Dortmund maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda yayınlanacak? İşte PSG - Borussia Dortmund maçı canlı izleme linki…

PSG - BORUSSİA DORTMUND MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

UEFA Şampiyonlar Ligi Yarı Final PSG - Borussia Dortmund maçı rövanşı
bu akşam saat 22.00
'de başlayacak. Karşılaşma
EXXEN
ve
TV 8,5
ekranlarından naklen yayınlanacak.

PSG - BORUSSİA DORTMUND MAÇI CANLI İZLE

PSG - Borussia Dortmund maçını canlı izlemek için

TV 8,5 CANLI YAYIN LİNKİ

Tv 8,5 canlı izlemek için

PSG - BORUSSİA DORTMUND MAÇI ÖNCESİ ÖNE ÇIKAN NOTLAR

> Bugüne kadar PSG ile Borussia Dortmund arasında oynanan yedi maçta tarafların aldığı ikişer galibiyet de iç saha karşılaşmalarında geldi (3B).

> Avrupa kupalarında PSG'ye konuk olduğu üç maçı da kazanamayan Borussia Dortmund (1B 2M), bu karşılaşmalarda rakip fileleri havalandırmayı başaramadı.

> PSG, Şampiyon Kulüpler Kupası/Şampiyonlar Ligi tarihinde 2019/20 sezonunun ardından ikinci kez finale yükselmek istiyor. Borussia Dortmund ise bugüne kadar Kupa 1'de iki kez final oynadı (1996/97 & 2012/13).

> Bir önceki turda ilk maçını kaybettiği Barcelona eşleşmesinde turu geçen PSG, Şampiyonlar Ligi tarihinde rakiplerini çeyrek ve yarı finalde bu şekilde eleyip finale yükselen ilk takım olmak için sahaya çıkıyor.

> Şampiyonlar Ligi'nde çıktığı son 38 iç saha maçının sadece ikisinde gol atamayan PSG (93 gol), bu iki karşılaşmayı da Bayern Münih'e karşı oynadı (Şubat 2023 & Nisan 2021).





#PSG
#Borussia Dortmund
#UEFA Şampiyonlar Ligi
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