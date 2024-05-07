Şampiyonlar Ligi Yarı Final ikinci maçında PSG ve Borussia Dortmund karşı karşıya geliyor. Peki, PSG - Borussia Dortmund maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda yayınlanacak? İşte PSG - Borussia Dortmund maçı canlı izleme linki…

PSG - BORUSSİA DORTMUND MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

UEFA Şampiyonlar Ligi Yarı Final PSG - Borussia Dortmund maçı rövanşı bu akşam saat 22.00 'de başlayacak. Karşılaşma EXXEN ve TV 8,5 ekranlarından naklen yayınlanacak.

PSG - BORUSSİA DORTMUND MAÇI CANLI İZLE

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PSG - BORUSSİA DORTMUND MAÇI ÖNCESİ ÖNE ÇIKAN NOTLAR

> Bugüne kadar PSG ile Borussia Dortmund arasında oynanan yedi maçta tarafların aldığı ikişer galibiyet de iç saha karşılaşmalarında geldi (3B).

> Avrupa kupalarında PSG'ye konuk olduğu üç maçı da kazanamayan Borussia Dortmund (1B 2M), bu karşılaşmalarda rakip fileleri havalandırmayı başaramadı.

> PSG, Şampiyon Kulüpler Kupası/Şampiyonlar Ligi tarihinde 2019/20 sezonunun ardından ikinci kez finale yükselmek istiyor. Borussia Dortmund ise bugüne kadar Kupa 1'de iki kez final oynadı (1996/97 & 2012/13).

> Bir önceki turda ilk maçını kaybettiği Barcelona eşleşmesinde turu geçen PSG, Şampiyonlar Ligi tarihinde rakiplerini çeyrek ve yarı finalde bu şekilde eleyip finale yükselen ilk takım olmak için sahaya çıkıyor.

> Şampiyonlar Ligi'nde çıktığı son 38 iç saha maçının sadece ikisinde gol atamayan PSG (93 gol), bu iki karşılaşmayı da Bayern Münih'e karşı oynadı (Şubat 2023 & Nisan 2021).















