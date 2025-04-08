Pursaklar Belediye Spor Kulübü Hokey Takımı namağlup Süper Lig’de

Pursaklar Belediye Spor Kulübü Hokey Takımı, Kırklareli’nde düzenlenen Erkekler Açık Alan Hokeyi 1. Lig Play-Off turu finalinde Gaziantep Şehitkamil Spor Kulübü’nü mağlup etti ve 2024-2025 sezonunun şampiyonu olarak, Süper Lig’e yükselme başarısı gösterdi. Pursaklar Belediyesi Hokey Takımı, Play-Off turu boyunca sergiledikleri mücadelelerin ardından kupa töreni ve şampiyonluk coşkusu yaşadı. Pursaklar Belediye Başkanı Ertuğrul Çetin, takımın başında yer alan Pursaklar Belediye Spor Kulübü Başkanı Harun Öztürk’ü arayarak hokey takımının almış olduğu tarihi başarıdan dolayı sporcuları ve kendisini tebrik etti.