Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Spor
Diğer
Pursaklar Belediye Spor Kulübü Hokey Takımı namağlup Süper Lig’de

Pursaklar Belediye Spor Kulübü Hokey Takımı namağlup Süper Lig’de

16:308/04/2025, Salı
IHA
Sonraki haber
Pursaklar Belediye Spor Kulübü Hokey Takımı namağlup Süper Lig’de
Pursaklar Belediye Spor Kulübü Hokey Takımı namağlup Süper Lig’de

Pursaklar Belediyesi Spor Kulübü, Türkiye Hokey Federasyonu’nun düzenlediği Açık Alan Hokeyi 1. Lig Play-Off karşılaşmalarında rakiplerini mağlup ederek Süper Lig’e yükseldi.

Pursaklar Belediye Spor Kulübü Hokey Takımı, Kırklareli’nde düzenlenen Erkekler Açık Alan Hokeyi 1. Lig Play-Off turu finalinde Gaziantep Şehitkamil Spor Kulübü’nü mağlup etti ve 2024-2025 sezonunun şampiyonu olarak, Süper Lig’e yükselme başarısı gösterdi. Pursaklar Belediyesi Hokey Takımı, Play-Off turu boyunca sergiledikleri mücadelelerin ardından kupa töreni ve şampiyonluk coşkusu yaşadı. Pursaklar Belediye Başkanı Ertuğrul Çetin, takımın başında yer alan Pursaklar Belediye Spor Kulübü Başkanı Harun Öztürk’ü arayarak hokey takımının almış olduğu tarihi başarıdan dolayı sporcuları ve kendisini tebrik etti.


"Genç sporcularımızla gurur duyuyoruz"

Sporun her dalında geleceğin şampiyonlarını yetiştirdiklerini belirten Pursaklar Belediye Başkanı Ertuğrul Çetin, "Açık Alan 1. Lig Play-Off müsabakalarında grup maçlarını namağlup lider tamamlayan Pursaklar Belediyesi Spor Kulübümüz, finalde rakibi Gaziantep Şehitkamil Spor Kulübü’nü mağlup ederek büyük bir başarıya imza attı ve Süper Lig’e yükseldi. Genç sporcularımızla gurur duyuyoruz. Şampiyon olan takımımızı ve teknik ekibimizi tebrik ediyor, başarılarının devamını diliyorum" dedi.

#Pursaklar Belediye Spor Kulübü Hokey Takımı
#Süper Lig
#hokey
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
EMEKLİYE EK ZAM MÜJDESİ GELDİ! SGK ile oranlar değişti: Nisan ayında maaşlara yansıyacak