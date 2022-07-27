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Putin sloganları Fenerbahçe'nin başına iş açabilir: UEFA soruşturması kapıda!

Fenerbahçeli taraftarların Dinamo Kiev maçında Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin lehine slogan atması UEFA'yı rahatsız etti. Rusya'nın Ukrayna'yı işgali sonrasında Rus kulüplerini Avrupa kupalarına dahil etmeyen UEFA'nın yaşananlarla ilgili soruşturma açmasının beklendiği belirtildi.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Putin sloganları Fenerbahçenin başına iş açabilir: UEFA soruşturması kapıda!
Fenerbahçeli taraftarlar.

Fenerbahçe'nin Dinamo Kiev'e elendiği maçta taraftarların

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin lehine slogan atması büyük yankı uyandırdı.

Eski FIFA hakemi olan Ahmet Çakar sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "UEFA Başkanı Ceferin'e anlık büyük baskı var. Avrupa ülke liderlerine göre “Putin tezahüratı” tüm zamanların en vahim tezahüratı olarak değerlendiriliyor" ifadelerini kullandı.

Rusya'nın Ukrayna'yı işgali sonrasında Rus kulüplerini Avrupa kupalarına dahil etmeyen UEFA'nın yaşananlarla ilgili soruşturma açmasının ve Dinamo Kiev kulübünün de konuyla ilgili bir açıklama yapması bekleniyor.
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