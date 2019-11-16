SÜPER LİG

Radamel Falcao bilmecesi

Galatasaray’ın Kolombiyalı golcüsü Radamel Falcao’nun Başakşehir karşılaşmasına da yetişemeyeceği iddia edildi.

Umut Yılmaz Yeni Şafak
Radamel Falcao

Radamel Falcao

Galatasaray takım doktoru Yener İnce, 4 Kasım’da Falcao hakkında verdiği bilgide Kolombiyalı oyuncunun 11 Kasım’a kadar Madrid’de, sonrasında ise İstanbul’da tedavisine devam edeceğini belirtmişti. Son alınan bilgilere göre Falcao’nun hala Madrid’de olduğu ve hafta başında İstanbul’a tekrar döneceği öğrenildi. 33 yaşındaki oyuncu eğer hafta başında İstanbul’a dönerse Başakşehir maçına yetişmesinin zor olacak.

1 Ekim’den beri topa dokunmayan Falcao, henüz koşulara dahi başlamadı. Galatasaray’dan bonuslarla birlikte 7 milyon Euro’nun üzerine ücret alan Falcao’dan istenilen verim alınamadı. 5 maçta 360 dakika sahada kalan Falcao, sadece 1 gol katkısı verebildi. Andone’nin de sakatlanması sebebiyle sağlıklı santrforu kalmayan sarı-kırmızılılarda Babel ya da Adem Büyük’ün hücumdaki son adam olması bekleniyor.

Novak 6 hafta yok
Novak 6 hafta yok

Trabzonspor’da sakatlık kabusu dinmiyor. Milli ara sonrası sakat oyuncularına kavuşmanın heyecanını yaşayan Trabzonspor’da, Filip Novak’tan gelen kötü haber moralleri bozdu. Çek oyuncunun 6 hafta sahalardan uzak kalacağı belirtildi. Bordo-mavili kulüpten yapılan açıklamada, “Çekya milli takım antrenmanında aldığı darbe sonucu sakatlanan oyuncumuz Filip Novak’ın milli takım doktoru tarafından yapılan ilk muayenesi ve tetkikleri sonucu sağ alt baldır soleus adelesinde kısmi yırtık tespit edilmiş olup, ilk değerlendirmelere göre 6 hafta civarında sahalardan uzak kalacağı sağlık kurulumuza iletilmiştir. Tedavisine başlanan oyuncumuz, Pazar günü Trabzon’a gelecek ve burada kulüp doktorumuz Hakan Ayaz tarafından tekrar değerlendirilerek tedavisine Trabzon’da devam edilecektir” denildi. 29 yaşındaki futbolcu, Trabzonspor’un bu sezon ligde oynadığı 11 maçta da ilk 11’de forma giymiş, UEFA Avrupa Ligi’nde ise 7 maça çıkmıştı. Öte yandan U21 milli takım kampında kasığındaki ağrıları nedeniyle kadrodan çıkartılan Yusuf Sarı’nın ise Trabzon’a geleceği ve tedavisine kulüpte devam edileceği belirtildi.Fırtına’yı gençler yarışta tuttu Trabzonspor’da, şans verilen genç oyuncuların da rekabetin içinde olacağının sinyalini vermeleri teknik heyeti sevindirdi. Altyapısından yetiştirdiği genç futbolcularıyla dikkatleri üzerine çeken Trabzonspor’da, bu isimlerin daha da ön plana çıkması bekleniyor. Tecrübeli isimlerle, genç isimler arasında iyi bir kurgu ortamı oluşturmaya dikkat eden Karadeniz ekibi, yaşanan sakatlıklar nedeniyle zirveye gençleriyle tutunarak yarışın içinde kalmayı başardı. Trabzonspor’da sürekli forma giyen gençlerin yanısıra kaleci Arda Karabulut, Serkan Asan, Kerem Baykuş, Fıratcan Üzüm, Muhammet Akpınar, Koray Kılınç ve Salih Kavrazlı da bordo-mavili formayı uzun yıllar giyebilecek yetenekler arasında yer alıyor.Özel çocuklara ziyaret Trabzonspor Kulüp Başkanı Ahmet Ağaoğlu, Yönetim Kurulu Üyesi Kemal Ertürk ve Teknik Direktör Ünal Karaman, Sürmene’de bulunan Muratlı Özel Eğitim Anaokulu’nu ziyaret etti. Milli Takımlar eski menajeri Can Çobanoğlu’nun annesi Neriman Çobanoğlu adına yapılan okulda eğitim gören Down Sendromlu ve Otizmli çocukları ziyaret eden Ahmet Ağaoğlu ve Ünal Karaman’a, Can Çobanoğlu da eşlik etti. Ziyarette çocuklara çeşitli hediyeler verildi.A Milli Takımımız ilkleri başardı

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