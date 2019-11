Radamel Falcao bilmecesi

Galatasaray takım doktoru Yener İnce, 4 Kasım’da Falcao hakkında verdiği bilgide Kolombiyalı oyuncunun 11 Kasım’a kadar Madrid’de, sonrasında ise İstanbul’da tedavisine devam edeceğini belirtmişti. Son alınan bilgilere göre Falcao’nun hala Madrid’de olduğu ve hafta başında İstanbul’a tekrar döneceği öğrenildi. 33 yaşındaki oyuncu eğer hafta başında İstanbul’a dönerse Başakşehir maçına yetişmesinin zor olacak.

1 Ekim’den beri topa dokunmayan Falcao, henüz koşulara dahi başlamadı. Galatasaray’dan bonuslarla birlikte 7 milyon Euro’nun üzerine ücret alan Falcao’dan istenilen verim alınamadı. 5 maçta 360 dakika sahada kalan Falcao, sadece 1 gol katkısı verebildi. Andone’nin de sakatlanması sebebiyle sağlıklı santrforu kalmayan sarı-kırmızılılarda Babel ya da Adem Büyük’ün hücumdaki son adam olması bekleniyor.