ÖZET | Rangers-Liverpool: 1-7

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde dördüncü hafta maçları oynandı. A Grubu'nda oynanan karşılaşmada Rangers sahasında Liverpool'u konuk etti. Mücadeleyi İngiliz ekibi 7-1 kazandı.
Muhammed Salah, Şampiyonlar Ligi tarihinde en hızlı hat-trick yapan oyuncu oldu
Liverpool'a galibiyeti getiren golleri 24 ve 55. dakikalarda Roberto Firmino, 66. dakikada Darwin Nunez, 75, 80 ve 81. dakikalarda Muhammed Salah ve 87. dakikada Harvey Elliott attı. Rangers'ın tek golünü ise 17. dakikada Scott Arfield kaydetti.
Alınan bu 3 puanla birlikte Liverpool puanını 9'a yükseltti. Rangers ise henüz puan alamadı.