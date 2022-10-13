Spor ÖZET | Rangers-Liverpool 1-7
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ÖZET | Rangers-Liverpool: 1-7

UEFA Şampiyonlar Ligi A Grubu dördüncü hafta maçında Liverpool deplasmanda Rangers'ı 7-1 mağlup etti. Karşılaşmada Muhammed Salah hat-trick yaparken, Şampiyonlar Ligi'nde en hızlı hat-trick yapan oyuncu oldu. Rangers-Liverpool maç özetini ve Şampiyonlar Ligi maç özetlerini haberimizden izleyebilirsiniz.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Rangers-Liverpool: 1-7 maç özeti izle: Şampiyonlar Ligi maç özetleri
Salah'ın gol sevinci

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde dördüncü hafta maçları oynandı. A Grubu'nda oynanan karşılaşmada Rangers sahasında Liverpool'u konuk etti. Mücadeleyi İngiliz ekibi 7-1 kazandı.

Muhammed Salah, Şampiyonlar Ligi tarihinde en hızlı hat-trick yapan oyuncu oldu

Liverpool'a galibiyeti getiren golleri 24 ve 55. dakikalarda Roberto Firmino, 66. dakikada Darwin Nunez, 75, 80 ve 81. dakikalarda Muhammed Salah ve 87. dakikada Harvey Elliott attı. Rangers'ın tek golünü ise 17. dakikada Scott Arfield kaydetti.

Alınan bu 3 puanla birlikte Liverpool puanını 9'a yükseltti. Rangers ise henüz puan alamadı.

Rangers-Liverpool maç özeti izle
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