Real Madrid başkanını seçti

Real Madrid'de bugün seçimli genel kurul gerçekleşti. Madrid devinde iki başkan adayı yarıştı. 23 yıldır görevde yer alan Floretino Perez'in karşısına tek rakip olarak Enrique Riquelme çıktı.

Seçimin kazananı bir kez daha Florentino Perez oldu. İspanyol spor basınından COPE'nin haberine göre Perez, gerçekleştirilen seçimde oyların yüzde 68,6'sını alarak yeniden başkanlığa seçildi.