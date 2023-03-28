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Spor

Real Madrid Arda Güler'in peşinde

Fenerbahçe'nin 18 yaşındaki genç oyuncusu Arda Güler, dünya devlerinin transfer listesinde yer almaya devam ediyor. Son olarak Real Madrid'in de Arda Güler için devreye girdiği iddia edildi.

Haber Merkezi
11:24 . 28/03/2023 Salı
Yeni Şafak
Arda Güler'in güncel piyasa değeri 11 milyon euro.

Arda Güler'in güncel piyasa değeri 11 milyon euro.

Fenerbahçe'nin genç oyuncusu Arda Güler'e teklifler gelmeye devam ediyor. Birçok büyük takımın dikkatini çeken genç yıldız için, dünya devleri sıraya girmiş durumda. Adı Barcelona, Dortmund, Münih, PSG, Napoli ve Arsenal ile anılan Arda Güler için Real Madrid'in de devrede olduğu öğrenildi.


Real Madrid Arda Güler'in peşinde

İspanyol basınında yer alan haberlerde, Real Madrid Başkanı Florentino Perez'in, Fenerbahçeli oyuncu Arda Güler'i yakın takibe aldığı iddia edildi. Modric ve Ceballos'un takımdan ayrılabileceği ve Madrid'in, Dortmund forması giyen Jude Bellingham ve Fenerbahçe'de oynayan Arda Güler'i transfer etmek istediği kaydedildi.


"Türk Messi Arda Güler"

Haberde 18 yaşındaki oyuncu için 'Türk Messi' ifadeleri kullanılırken, bu transferin Real Madrid için çok uygun bir fiyata bitebileceği ifade edildi. Ayrıca birçok takımın, Arda Güler'in peşinde olduğu ve bu yaz transfer döneminin hareketli geçeceği kaydedildi.


Bu sezon Fenerbahçe ile toplamda 21 karşılaşmada görev alan Arda Güler, 3 gol ve 2 asistle oynadı.



#Arda Güler
#Fenerbahçe
#Real Madrid
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