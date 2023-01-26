Real Madrid yeni kalecisini arıyor: Gözlem ekibi çalışmalara başladı

Real Madrid kadrosunda Courtois'in dışında Ukraynalı kaleci Lunin de bulunuyor. Lunin, 2018 yılında Ukrayna temsilcisi Zorya Luhansk'tan 8 milyon euro bonservis bedeliyle kadroya katılmıştı. Ukraynalı kaleci, bu süreçte Leganes, Valladolid, Real Oviedo gibi takımlarda kiralık olarak forma giymişti.