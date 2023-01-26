Real Madrid yeni kalecisini arıyor: Gözlem ekibi çalışmalara başladı

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Carlo Ancelotti - Real Madrid Teknik Direktörü
İspanya'nın dev kulübü Real Madrid, genç futbolculara yaptığı yatırımlara devam ediyor. Yakın tarihte kadrosunu birçok genç yıldız adayıyla güçlendiren Eflatun Beyazlıların yeni hedefi kaleci almak.
30 yaşındaki Belçikalı file bekçisi Thibaut Courtois'e sahip olan La Liga ekibi, tecrübeli kaleciye alternatif olacak bir ismin peşinde. İspanyol AS Gazetesi, kaleme aldığı haberde Real Madrid'in gelecek vadeden bir kaleci aradığını ve scout ekibinin çalışma yürüttüğünü belirtti.