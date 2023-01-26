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Spor

Real Madrid yeni kalecisini arıyor: Gözlem ekibi çalışmalara başladı

İspanyol devi Real Madrid, genç futbolculara yaptığı yatırımlara devam ediyor. Önceki dönemlerde orta saha ve hücum bölgesine birçok takviye yapan Eflatun Beyazlılar, şimdi de yeni kalecisini arıyor.

22:19 . 26/01/2023 Perşembe
Yeni Şafak
Carlo Ancelotti - Real Madrid Teknik Direktörü

Carlo Ancelotti - Real Madrid Teknik Direktörü

İspanya'nın dev kulübü Real Madrid, genç futbolculara yaptığı yatırımlara devam ediyor. Yakın tarihte kadrosunu birçok genç yıldız adayıyla güçlendiren Eflatun Beyazlıların yeni hedefi kaleci almak.

30 yaşındaki Belçikalı file bekçisi Thibaut Courtois'e sahip olan La Liga ekibi, tecrübeli kaleciye alternatif olacak bir ismin peşinde. İspanyol AS Gazetesi, kaleme aldığı haberde Real Madrid'in gelecek vadeden bir kaleci aradığını ve scout ekibinin çalışma yürüttüğünü belirtti.

  • Real Madrid kadrosunda Courtois'in dışında Ukraynalı kaleci Lunin de bulunuyor. Lunin, 2018 yılında Ukrayna temsilcisi Zorya Luhansk'tan 8 milyon euro bonservis bedeliyle kadroya katılmıştı. Ukraynalı kaleci, bu süreçte Leganes, Valladolid, Real Oviedo gibi takımlarda kiralık olarak forma giymişti.


#Real Madrid
#Courtois
#La Liga
1 saat önce
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Real Madrid yeni kalecisini arıyor: Gözlem ekibi çalışmalara başladı
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