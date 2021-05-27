Spor Real Madridde Zidane istifa etti
FUTBOL FUTBOL

Real Madrid'de Zidane istifa etti

İspanyol ekibi Real Madrid'de teknik direktör Zinedine Zidane ile yollar ayrıldı. Deneyimli teknik adamın adı iki İtalyan deviyle anılıyordu.

Haber Merkezi İHA
Real Madridde Zidane istifa etti
Zidane yönetimindeki Real Madrid La Liga'yı 2. sırada tamamladı.

Real Madrid Kulübü, Cezayir asıllı Fransız çalıştırıcı Zidane’ın görevinden istifa ettiğini duyurdu.


Madrid ekibinin internet sitesinden yapılan açıklamada, Zidane'ın görevini bıraktığı ve karara saygı gösterildiği bildirildi.

Zinedine Zidane’ın Real Madrid için bir efsane olduğu vurgulanırken, 48 yaşındaki teknik adama kapıların daima açık olduğu ifade edildi.

Real Madrid Zidane yönetiminde bu sezon La Liga’yı 2. sırada tamamlarken, UEFA Şampiyonlar Ligi’ne ise yarı finalde veda etti.

Sözleşmesi 30 Haziran 2022’ye kadar olan Zidane’ın ismi Juventus ve Inter ile anılıyordu.

  • Real Madrid’in başında iki dönem geçiren Fransız teknik adam, 2 İspanya şampiyonluğu, 2 İspanya Süper Kupası, 3 Şampiyonlar Ligi şampiyonluğu, 2 Süper Kupa şampiyonluğu ve 2 Dünya Kulüpler Kupası kazanma başarısı gösterdi.

Lille Teknik Direktörü Galtier'den şaşırtan karar: Lig dokuzuncusuyla anlaştı
SPOR
Lille Teknik Direktörü Galtier'den şaşırtan karar: Lig dokuzuncusuyla anlaştı
Abone Ol Google News
Doktorlar gözlerine inanamadı

Doktorlar gözlerine inanamadı

Hastanın röntgeni çekilince ortaya çıktı.
13 yaşındaki çocuk istismarı kaydetti

13 yaşındaki çocuk istismarı kaydetti

'​Sürekli rüyalarıma giriyor, cezaevinden çıkmasından korkuyorum'
Sedat Pekereyakalama kararı

Sedat Peker'e
yakalama kararı

Günlük 6 bin 800 varil üretim

Günlük 6 bin 800 varil üretim

​Bakan Dönmez: Karada da 3 yeni kuyuda petrol keşfettik, hayırlı olsun.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan iddialara sert yanıt

MSB duyurdu: 11 terörist daha etkisiz hale getirildi.

​Aşılama programına bir grup daha dahil edildi.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.