Real Madrid'de Zidane istifa etti

Real Madrid Kulübü, Cezayir asıllı Fransız çalıştırıcı Zidane’ın görevinden istifa ettiğini duyurdu.

Madrid ekibinin internet sitesinden yapılan açıklamada, Zidane'ın görevini bıraktığı ve karara saygı gösterildiği bildirildi.

Zinedine Zidane’ın Real Madrid için bir efsane olduğu vurgulanırken, 48 yaşındaki teknik adama kapıların daima açık olduğu ifade edildi.

Real Madrid Zidane yönetiminde bu sezon La Liga’yı 2. sırada tamamlarken, UEFA Şampiyonlar Ligi’ne ise yarı finalde veda etti.

Sözleşmesi 30 Haziran 2022’ye kadar olan Zidane’ın ismi Juventus ve Inter ile anılıyordu.

Real Madrid’in başında iki dönem geçiren Fransız teknik adam, 2 İspanya şampiyonluğu, 2 İspanya Süper Kupası, 3 Şampiyonlar Ligi şampiyonluğu, 2 Süper Kupa şampiyonluğu ve 2 Dünya Kulüpler Kupası kazanma başarısı gösterdi.

13 yıl önce bugün |



2006 Dünya Kupası finalinde Zinedine Zidane, kız kardeşine küfür eden Materazzi'ye kafa atarak futbol kariyerini sonlandırdı. pic.twitter.com/gSA1E112XA REKLAM July 9, 2019