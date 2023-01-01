Recep Uçar: Takviye düşünüyoruz

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Recep Uçar
Maçı değerlendirmesi istenen Recep Uçar, "Maçı 4-1 olarak okumayalım. son iki gol dağıldığımız bölümler. Trabzonspor ve Abdullah Hoca'yı tebrik ediyorum. Oyunda düşündüğümüzden fazla pozisyon bulduk. İlk yarı sadece bir pozisyon bulduk. İkinci yarıda da onlar formasyon değiştirerek başladılar. Biz de karşılık verdik. Çizgiden dönen topumuz var. Son bölümde onlar golü buldu. Uzatma bölümünde iyi oynamadık. Ama 90+3'teki yaptığımız hata için üzgünüm. Çeyrek finale çok yaklaşmıştık. Maalesef futbolda bazen maç sonucunu detaylar belirliyor. Küçük bir hatamız, orta yaptırmamız gole neden oldu. Psikolojik olarak zor zamanlar geçiriyoruz. Özellikle 1-1'den sonra iyi oynayamadık. Bu dosyayı bugün kapatacağız. Artık Fenerbahçe maçına hazırlanacağız" dedi.