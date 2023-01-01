Recep Uçar: Takviye düşünüyoruz

Fenerbahçe ile oynayacakları maçı değerlendirmesi istenen ve "Transfer olacak mı?" sorusu üzerine Recep Uçar, "Fenerbahçe maçı zor bir maç. Kolay değil. İyi bir oyunla iyi bir netice almak arzumuz olacak. Bir kaç takviye daha düşünüyoruz. Bazı görüştüğümüz isimler var. Yarın öbür gün bir kaç ismi açıklayabiliriz. Bizim adımıza ligin ilk yarısı adaptasyon sürecini geçtik. İlk yarıda 18 maçta iyi oyunumuzun karşılığını alamadık. Hatalardan en çok canı yanan takımız. Hataların bizim aleyhimize minimum olmasını diliyoruz. Herkesin destek olduğu bir süreç. ligin sonuna kadar bu yarışın içerisinde olacağız. Ümit ediyorum Fenerbahçe maçıyla birlikte başlayan bu süreçte ilk yarıdan daha fazla puan alırız" dedi.