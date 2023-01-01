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Spor
Recep Uçar: Takviye düşünüyoruz
Ümraniyespor Teknik Direktörü Recep Uçar, Trabzonspor'a 4-1 yenilerek elendikleri Ziraat Türkiye Kupası son 16 maçını değerlendirdi, "Maçı 4-1 olarak okumayalım. Çeyrek finale çok yaklaşmıştık. Küçük hatalarda kaybettik" dedi.
23:45 . 18/01/2023 Çarşamba
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Recep Uçar

Recep Uçar

Maçı değerlendirmesi istenen Recep Uçar, "Maçı 4-1 olarak okumayalım. son iki gol dağıldığımız bölümler. Trabzonspor ve Abdullah Hoca'yı tebrik ediyorum. Oyunda düşündüğümüzden fazla pozisyon bulduk. İlk yarı sadece bir pozisyon bulduk. İkinci yarıda da onlar formasyon değiştirerek başladılar. Biz de karşılık verdik. Çizgiden dönen topumuz var. Son bölümde onlar golü buldu. Uzatma bölümünde iyi oynamadık. Ama 90+3'teki yaptığımız hata için üzgünüm. Çeyrek finale çok yaklaşmıştık. Maalesef futbolda bazen maç sonucunu detaylar belirliyor. Küçük bir hatamız, orta yaptırmamız gole neden oldu. Psikolojik olarak zor zamanlar geçiriyoruz. Özellikle 1-1'den sonra iyi oynayamadık. Bu dosyayı bugün kapatacağız. Artık Fenerbahçe maçına hazırlanacağız" dedi.

Transfer sorusuna yanıt verdi

  • Fenerbahçe ile oynayacakları maçı değerlendirmesi istenen ve "Transfer olacak mı?" sorusu üzerine Recep Uçar, "Fenerbahçe maçı zor bir maç. Kolay değil. İyi bir oyunla iyi bir netice almak arzumuz olacak. Bir kaç takviye daha düşünüyoruz. Bazı görüştüğümüz isimler var. Yarın öbür gün bir kaç ismi açıklayabiliriz. Bizim adımıza ligin ilk yarısı adaptasyon sürecini geçtik. İlk yarıda 18 maçta iyi oyunumuzun karşılığını alamadık. Hatalardan en çok canı yanan takımız. Hataların bizim aleyhimize minimum olmasını diliyoruz. Herkesin destek olduğu bir süreç. ligin sonuna kadar bu yarışın içerisinde olacağız. Ümit ediyorum Fenerbahçe maçıyla birlikte başlayan bu süreçte ilk yarıdan daha fazla puan alırız" dedi.
#Ümraniyespor
#Trabzonspor
#Recep Uçar
1 saat önce
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Recep Uçar: Takviye düşünüyoruz
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