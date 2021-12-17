Spor Rezan Epözdemir "Galatasaray ile Fenerbahçe dost olamaz"
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Rezan Epözdemir: "Galatasaray ile Fenerbahçe dost olamaz"

Galatasaray'da başkan yardımcılığı görevinden istifa eden Rezan Epözdemir, Fenerbahçe Kulübü Başkan Vekili Erol Bilecik'e cevap verilmesi gerektiğini ancak başkan Burak Elmas'ın buna karşı çıktığını söyledi. Epözdemir, "Galatasaray ve Fenerbahçe dost olamaz. Bu hayatın akışına aykırı. Azami nezaket tamam ama dostluk hayatın akışına aykırı bir durum. Bu minvaldeki hareketler yanlıştır. Bunu Sayın Başkana defalarca söyledim" dedi.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Rezan Epözdemir: Galatasaray ile Fenerbahçe dost olamaz
Rezan Epözdemir

Sarı-kırmızılı kulüpteki görevinden ayrılan Rezan Epözdemir, istifa kararının gerekçelerini anlattı.

Dedeman Otel'de basın toplantısı düzenleyen Epözdemir'in açıklamalarından öne çıkanlar şöyle;

İstifa gerekçesi

  • "Türk futbolunun en önemli sorunu adalet sorunudur. Galatasaray'ın maruz kaldığı sistematik ve kategorik haksızlıklar karşısında yalnız kalsam da dilim döndüğünce Galatasaray'ı savunmaya çalıştım. Bugün itibarıyla tüm görevlerimden istifa ettim. Futbol takımımıza her müsabakada artarak devam eden hakem hataları var. Galatasaray'a karşı yapılan sistematik haksızlıklar karşısında gerekli tepki verilmemesi ve gereğinin yapılamaması en önemli istifa gerekçelerimden biri."

"Yalnızlaştırıldım"

  • 'Haklı galibiyet' meselesi sonrasında kişisel görüşümü söyledikten sonra biraz yalnızlaştırıldığımı hissettim ve bu beni biraz üzdü diyebilirim."

"Erol Bilecik'e cevap verilmesi gerekiyordu"

  • "Sayın Erol Bilecik'in (Fenerbahçe Kulübü Başkan Vekili) çok yakışıksız, kabul edilemeyecek, tahrik edici açıklamaları vardı. Kadına şiddete karşı tüm Türkiye'ye önemli bir mesaj veriyorduk. Orada bir cevap verilmesi gerekiyordu. Sayın Başkan'a bunu söyledim. Ancak görüşlerim kabul görmedi. Sayın Erol Bilecik beni 5 defa aradı, mesajlar attı. Ben bunun ayıp bir mesaj olduğunu, hukuken ve fiilen kabul edemeyeceğimizi, kamuoyu önünde özür dilemeden görüşmeyeceğimizi söyledim."

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"Galatasaray ve Fenerbahçe dost olamaz"

  • "Galatasaray ve Fenerbahçe dost olamaz. Bu hayatın akışına aykırı. Azami nezaket tamam ama dostluk hayatın akışına aykırı bir durum. Bu minvaldeki hareketler yanlıştır. Bunu Sayın Başkana defalarca söyledim."

"Görüşlerim dikkate alınmadı"


  • "Sayın Başkanla derin fikir ayrılıkları oluşmuş durumda. Ben de Galatasaraylılık kültürüyle birlikte yazılı bir şekilde istifa beyanımı kulübe gönderdim. Galatasaray Sportif AŞ'deki başkan vekilliği ve yönetim kurulu üyeliğimden istifa ettiğimi bildirdim. Sportif AŞ'de görüşlerimin dikkate alınmaması, kıymet verilmemesi sonrası orada bulunmamızın bir anlamı yok. Aksi halde öz saygımızı yitiririz."

"Eski başkanlar aradı"

  • "Son 3 günde 3 eski başkanımız aradı. Çok güzel şeyler söylediler. Eski yönetim kurulu üyelerimiz aradı. Yüzlerce Galatasaraylı aradı. Sosyal medyada TT olduk. Olağanüstü destek verdiler. 6 aylık mücadelemiz karşılık bulmuş. Bu çok kıymetli."

"Dernekten istifa etmedim"

  • "Galatasaray Spor Kulübü Derneği Yönetim Kurulu'ndaki hiçbir görevimden istifa etmiyorum. Sportif AŞ'deki görevlerimden istifa ettim. Dernekten istifa etmedim."

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