Rezan Epözdemir: "Galatasaray ile Fenerbahçe dost olamaz" Galatasaray'da başkan yardımcılığı görevinden istifa eden Rezan Epözdemir, Fenerbahçe Kulübü Başkan Vekili Erol Bilecik'e cevap verilmesi gerektiğini ancak başkan Burak Elmas'ın buna karşı çıktığını söyledi. Epözdemir, "Galatasaray ve Fenerbahçe dost olamaz. Bu hayatın akışına aykırı. Azami nezaket tamam ama dostluk hayatın akışına aykırı bir durum. Bu minvaldeki hareketler yanlıştır. Bunu Sayın Başkana defalarca söyledim" dedi.

Abone Ol