Rıdvan Dilmen Arda Güler'i isteyen takımları açıkladı

"Dünya çapında bir oyuncu olmaya aday bir oyuncudan bahsediyoruz. Fakat dünya futbolu hiç olmadığı kadar bu kuşakları yedi. Dünyada enteresan oyuncular çıkıyor. Çok genç kadrolar var. Bizim ligimizin yaş ortalaması baksınlar... Arsenal, Dortmund, Chelsea, Barcelona'da müthiş oyuncular var. Arda'nın bu oyuncuları izleyip, onlar kadar kuvvetli olması gerektiğine kendisini inandırması lazım. Çabukluk ve kuvvete ihtiyacı var. Jorge Jesus da bu yönde onu hazırlamak istiyor."