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Spor

Rıdvan Dilmen Arda Güler'i isteyen takımları açıkladı

Futbol yorumcusu Rıdvan Dilmen, Arsenal ve Borussia Dortmund'un Fenerbahçeli Arda Güler'i istediğini söyledi. Genç oyuncunun çabukluk ve kuvvete ihtiyacı olduğunu belirten Dilmen, "Ben Arda'nın yerinde olsam bir sezon daha Fenerbahçe'de kalırım" dedi.

15:17 . 26/02/2023 Pazar
Yeni Şafak
Rıdvan Dilmen

Rıdvan Dilmen

Fenerbahçe'nin Konyaspor'u 4-0 mağlup ettiği maçı TV8,5'ta değerlendiren Rıdvan Dilmen, mücadelenin son 22 dakikasında süre alan Arda Güler'in performansı hakkında konuştu.


18 yaşındaki futbolcunun hatasız oynadığını kaydeden Dilmen, Arda'nın tempoya ihtiyacı olduğunu söyledi. Arda Güler'in bir yıl daha Fenerbahçe'de kalması gerektiğini belirten ünlü yorumcu, genç oyuncuyu isteyen kulüpleri de açıkladı.


Rıdvan Dilmen'in Arda Güler'le ilgili açıklaması şöyle:


"Hatasız oynadı"

"Oyunun gidişatı Arda'nın lehine oldu. Kabiliyetli bir oyuncu. Hemen hemen hatasız oynadı. Basit oynaması gereken yerlerde basit oynadı, risk alması gereken yerlerde risk aldı."


"Çabukluk ve kuvvete ihtiyacı var"

"Dünya çapında bir oyuncu olmaya aday bir oyuncudan bahsediyoruz. Fakat dünya futbolu hiç olmadığı kadar bu kuşakları yedi. Dünyada enteresan oyuncular çıkıyor. Çok genç kadrolar var. Bizim ligimizin yaş ortalaması baksınlar... Arsenal, Dortmund, Chelsea, Barcelona'da müthiş oyuncular var. Arda'nın bu oyuncuları izleyip, onlar kadar kuvvetli olması gerektiğine kendisini inandırması lazım. Çabukluk ve kuvvete ihtiyacı var. Jorge Jesus da bu yönde onu hazırlamak istiyor."


"Dortmund ve Arsenal istiyor"

"Ben Arda olsam ya da ailesi olsam, kesinlikle bir yıl daha Fenerbahçe'de kalırım. Borussia Dortmund ve Arsenal'ın istediğini biliyorum. Şu anda Arsenal ve Dortmund'un temposunu kaldıracak durumda değil. Fenerbahçe'de daha fazla oynayarak bir yerlere gelmesi gerekiyor."





#Fenerbahçe
#Arda Güler
#Rıdvan Dilmen
32 dakika önce
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Rıdvan Dilmen Arda Güler'i isteyen takımları açıkladı
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