Rıdvan Dilmen'den Göztepe maçı sonrasında olay yorum

Futbol yorumcusu Rıdvan Dilmen, 1-1 biten Göztepe-Fenerbahçe maçından sonra çarpıcı yorumlarda bulundu.
İşte Rıdvan Dilmen'in yaptığı açıklamalardan dikkat çeken bölüm;
- "Bugün Fenerbahçe'yi hiç sevmeyen, Fenerbahçe'den nefret eden bir adam olsa İrfan'ı çıkarır. Ya da rakibin hocası böyle bir şey yapabilir. İrfan Can'ı çıkartan biri Fenerbahçe'de teknik direktörlük yapamaz."
- "İrfan Can Kahveci, İngiltere'nin 6 büyük takımında da oynayabilecek kapasitede bir isim."
- "Golü %70 Mesut Özil, %30 Kim Min Jae'ye yazarım."
- "Trabzonspor'un 180'lik arabası var, 180'le gidiyor. Fenerbahçe'nin 200'lük arabası var, 120 ile gidiyor."
- "Trabzonspor, % 97 ihtimalle şampiyon oldu."
🗣Rıdvan Dilmen'den Vitor Pereira yorumu. pic.twitter.com/seNmh9nqNA
🗣Rıdvan Dilmen'den Vitor Pereira yorumu. pic.twitter.com/seNmh9nqNA— TRT Spor (@trtspor) November 29, 2021