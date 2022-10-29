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Rıdvan Yılmaz'dan kötü haber

İskoçya Premiership ekiplerinden Rangers'da forma giyen Rıdvan Yılmaz, Aberdeen ile oynanan karşılaşmaya ilk 11'de başladı. Genç futbolcu, maçın henüz başında talihsiz bir sakatlık yaşayarak kenara gelmek zorunda kaldı.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Rıdvan Yılmazdan kötü haber
Rıdvan Yılmaz

Beşiktaş'tan İskoçya Premiership ekiplerinden Rangers'a transfer olan Rıdvan Yılmaz, yeni takımıyla istediği forma şansını uzun bir süre yakalayamadı. Hafta boyunca takımla birlikte iyi bir antrenman dönemi geçiren genç futbolcu, teknik direktörün gözüne girerek bu hafta oynanan Aberdeen maçına ilk 11'de başladı. Yılmaz, maçın henüz 8. dakikasında rakibine müdahalede bulunurken bir sakatlık yaşadı ve oyundan çıkmak zorunda kaldı.

Rıdvan Yılmaz'ın sakatlık yaşadığı an
Rıdvan Yılmaz'ın sakatlık yaşadığı an

Rıdvan Yılmaz'ın yaşadığı talihsiz sakatlığın ardından bir süre daha sahalardan uzak kalacağı bildirilirken, resmi açıklamanın ise ilerleyen saatlerde yapılacağı ifade edildi.



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