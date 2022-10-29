Rıdvan Yılmaz'dan kötü haber

Beşiktaş'tan İskoçya Premiership ekiplerinden Rangers'a transfer olan Rıdvan Yılmaz, yeni takımıyla istediği forma şansını uzun bir süre yakalayamadı. Hafta boyunca takımla birlikte iyi bir antrenman dönemi geçiren genç futbolcu, teknik direktörün gözüne girerek bu hafta oynanan Aberdeen maçına ilk 11'de başladı. Yılmaz, maçın henüz 8. dakikasında rakibine müdahalede bulunurken bir sakatlık yaşadı ve oyundan çıkmak zorunda kaldı.

Rıdvan Yılmaz'ın sakatlık yaşadığı an

Rıdvan Yılmaz'ın yaşadığı talihsiz sakatlığın ardından bir süre daha sahalardan uzak kalacağı bildirilirken, resmi açıklamanın ise ilerleyen saatlerde yapılacağı ifade edildi.

🚑 Rangers formasıyla 2.5 ay aranın ardından ilk kez 11'de sahaya çıkan Rıdvan Yılmaz, 8. dakikada yaşadığı sakatlık sonrası oyundan çıkmak zorunda kaldı. REKLAM October 29, 2022







