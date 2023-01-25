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Spor

Rivaldo'nun İstanbul'a gelmesi Fenerbahçelileri endişelendirdi

Brezilya futbolunun efsane ismi dün akşam saatlerinde İstanbul'da Fenerbahçe Teknik Direktörü Jorge Jesus ile bir araya geldi. İkili bir araya geldikleri mekanda objektiflere poz verdi. Futbolseverler, çekilen fotoğrafın sosyal medyaya düşmesi sonrasında, "Jesus, Brezilya Milli Takımı'na mı gidecek?" sorusunu yeniden sorgulamaya başladı.

15:44 . 25/01/2023 Çarşamba
Yeni Şafak
Jorge Jesus - Fenerbahçe Teknik Direktörü

Jorge Jesus - Fenerbahçe Teknik Direktörü

Brezilya futbolunun efsane ismi Rivaldo, İstanbul'a geldi. Tecrübeli futbol adamı, Fenerbahçe Teknik Direktörü Jorge Jesus ile bir araya geldi. İkili buluştukları mekanda objektifere de poz verdi.

Rivaldo görüşme sonrasında, "Jorge Jesus ile ilgili geçmişte çok güzel şeyler duymuştum. Bugün tanışma fırsatı buldum, harika bir teknik direktör ve insan olduğunu gördüm. Alçakgönüllü ve samimi biri." ifadelerini kullandı.

Rivaldo'nun İstanbul'a gelip Jorge Jesus ile bir araya gelmesi ve Portekizli teknik adam ile ilgili olumlu cümleler kullanması "Jesus, Brezilya Milli Takımı'na mı gidecek" sorusunu yeniden sorgulatmaya başladı.

  • Hatırlanacağı üzere Jorge Jesus, daha önce Brezilya ekiplerinden Flamengo'yu çalıştırmış ve şampiyonluklar kazanmıştı. Deneyimli teknik adamın ismi, Tite'nin ayrılığı sonrasında Brezilya Milli Takımı için geçmeye başlamıştı.
Fenerbahçeli taraftarların Jesus ile bu gelişme sonrasındaki paylaşımları;
<blockquote class="twitter-tweet"><p lang="tr" dir="ltr">Yoksa Brezilya milli takımı için mi ön görüşmeye geldi??</p>&mdash; Aslan Kapar (@GS_lion19) <a href="https://twitter.com/GS_lion19/status/1618200214564929536?ref_src=twsrc%5Etfw">January 25, 2023</a></blockquote> <script async src="https://platform.twitter.com/widgets.js" charset="utf-8"></script>
#Rivaldo
#Jorge Jesus
#Fenerbahçe
1 saat önce
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Rivaldo'nun İstanbul'a gelmesi Fenerbahçelileri endişelendirdi
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