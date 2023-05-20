Rıza Çalımbay: Böyle olunca üzülüyoruz

Rıza Çalımbay açıklamasında; "Eksiklerimiz çoktu. 7 sarı kart sınırında arkadaşımız vardı onları oynatmadık. Sınırda olanları da hemen çıkardık zaten. Fenerbahçe ile kupa maçımız bar. Orada hepsini oynatmak istiyoruz. İyi bir şekilde ayrılmayı isterdik buradan. Bu sezon bireysel ve bariz hatalardan çok gol yedik. Özellikle 2. golü yememeliydik. Böyle olunca üzülüyorsunuz. Eğer Avrupa'ya gitmeseydik, belki ligde 5. veya 6.'ydık. Tabii ki bunlara da katlanacağız. Avrupa'da temsil etmemiz iyiydi." dedi.