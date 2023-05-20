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Spor

Rıza Çalımbay: Böyle olunca üzülüyoruz

Sivasspor teknik direktörü Rıza Çalımbay Galatasaray maçı sonrası yayıncı kuruluşa konuştu. Çalımbay, ''Özellikle 2. golü yememeliydik. Böyle olunca üzülüyorsunuz'' dedi.

22:38 . 20/05/2023 Cumartesi
Yeni Şafak
Rıza Çalımbay

Rıza Çalımbay

Spor Toto Süper Lig'de Sivasspor, deplasmanda Galatasaray'a 2-0 kaybetti.


Sivasspor teknik direktörü Rıza Çalımbay, maçı yayıncı kuruluşta değerlendirdi.


Rıza Çalımbay açıklamasında; "Eksiklerimiz çoktu. 7 sarı kart sınırında arkadaşımız vardı onları oynatmadık. Sınırda olanları da hemen çıkardık zaten. Fenerbahçe ile kupa maçımız bar. Orada hepsini oynatmak istiyoruz. İyi bir şekilde ayrılmayı isterdik buradan. Bu sezon bireysel ve bariz hatalardan çok gol yedik. Özellikle 2. golü yememeliydik. Böyle olunca üzülüyorsunuz. Eğer Avrupa'ya gitmeseydik, belki ligde 5. veya 6.'ydık. Tabii ki bunlara da katlanacağız. Avrupa'da temsil etmemiz iyiydi." dedi.


"Avrupa'nın ve Türkiye'nin en yaşlı takımıyız"

Deneyimli teknik direktör sözlerinin devamında; "Bizim takımımız Avrupa'nın ve Türkiye'nin en yaşlı takımı. 2-3 gün önce maç oynadık, geldik burada bir daha oynadık. En büyük sıkıntılarımızdan birisi; kart riskinden dolayı oyuncularımızı oyuna alamadık. Yorgunluk olması normal bu noktada." açıklamasında bulundu.





#Rıza Çalımbay
#Sivasspor
#Süper Lig
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