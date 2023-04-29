Rıza Çalımbay: Çok kötü goller yedik

90 dakikayla ilgili sözlerine başlayan Çalımbay, "Aslında çok iyi başladık. Pozisyon bile vermedik. Çok kötü goller yedik. Valencia'nın pozisyonunda kaleci sakatlandı, ağrısı olduğu halde oynadı. Çıkması gerekiyordu. Çıkmadı devam etti. Çok hatalar yaptık. Yediğimiz gollerde çok fazla hata yaptık. Bu kadarını beklemiyordum. 1-0 ve 2-0'ı telefi edebilirdik. İkinci yarı tek kale maç oldu. Şansları değerlendiremedik." ifadelerini kullandı.