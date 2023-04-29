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Spor

Rıza Çalımbay: Çok kötü goller yedik

Sivasspor Teknik Direktörü Rıza Çalımbay, Fenerbahçe karşısında yenilen gollerde basit hatalar yaptıklarını söyledi. Çalımbay, "Çok hatalar yaptık. Yediğimiz gollerde çok fazla hata yaptık. Bu kadarını beklemiyordum." dedi.

21:59 . 29/04/2023 Cumartesi
Yeni Şafak
Rıza Çalımbay

Rıza Çalımbay

Spor Toto Süper Lig'de Sivasspor evinde Fenerbahçe'ye 3-1 mağlup oldu.


Karşılaşmanın ardından Sivasspor Teknik Direktörü Rıza Çalımbay mücadeleyi değerlendirdi.

90 dakikayla ilgili sözlerine başlayan Çalımbay, "Aslında çok iyi başladık. Pozisyon bile vermedik. Çok kötü goller yedik. Valencia'nın pozisyonunda kaleci sakatlandı, ağrısı olduğu halde oynadı. Çıkması gerekiyordu. Çıkmadı devam etti. Çok hatalar yaptık. Yediğimiz gollerde çok fazla hata yaptık. Bu kadarını beklemiyordum. 1-0 ve 2-0'ı telefi edebilirdik. İkinci yarı tek kale maç oldu. Şansları değerlendiremedik." ifadelerini kullandı.

''İstediğimiz oyunu bir türlü tutturamadık''

Türkiye Kupası'nda Fenerbahçe'yle oynayacakları ilk maça ilişkin ise Rıza Çalımbay şunları söyledi, "Bugün bizim en çok üzüldüğümüz şey inanılmaz bir top kaybıyla oynamamız oldu. İstediğimiz oyunu bir türlü tutturamadık. Kupadaki maç önemli. İyi bir avantaj yakalamak istiyoruz."




#Rıza Çalımbay
#Demir Grup Sivasspor
#Süper Lig
35 dakika önce
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