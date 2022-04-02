Rıza Kayaalp 11. kez Avrupa Şampiyonu

Macaristan'da düzenlenen Avrupa Güreş Şampiyonası'nda milli sporcumuz Rıza Kayaalp altın madalya kazanırken, bir güreşçimiz gümüş, 2 güreşçimiz de bronz madalya elde etti.

Başkent Budapeşte'de gerçekleştirilen organizasyonun altıncı gününde kariyerindeki 11. Avrupa şampiyonluğunu hedefleyen Rıza Kayaalp, 130 kiloda final mücadelesinde İtalyan Danila Sotnikov ile karşı karşıya geldi. Rakibini 4-0 mağlup eden milli güreşçimiz 11.kez Avrupa şampiyonu oldu. 77 kiloda Yunus Emre Başar final mücadelesinde Ermeni Malkhas Amoyan ile karşılaştı.

Rakibi karşısında ilk yarıyı 3-0 önde geçen milli güreşçimiz ikinci yarıda rakibin üst üste aldığı puanlarla 4-3 öne geçmesine karşılık veremeyince gümüş madalya ile yetinmek zorunda kaldı ve göz yaşlarına engel olamadı.55 kiloda ilk kez büyüklerde mücadele eden Emre Mutlu de bronz madalya mücadelesinde Moldovalı Artiom Deleanu’yu tuş ederek Avrupa üçüncüsü oldu. 63 kiloda Ahmet Uyar ise bronz madalya maçında Ermeni Hrachya Poghosyan’ı 6-5 mağlup ederek bronz madalya kazandı.

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Kerem ve Murat finalde

Organizasyonun dün grekoromen stil 60, 67, 72, 82 ve 97 kiloda yarı final müsabakaları yapıldı. 60 kiloda Türkiye'yi temsil eden Kerem Kamal, yarı finalde Azerbaycanlı Murad Mammadov'u 8-0 teknik üstünlükle yenerek adını finale yazdırdı. 67 kiloda mücadele eden Murat Fırat da yarı finalde Azerbaycanlı Hasrat Jafarov'u 2-0 yenerek finale çıktı. 82 kiloda güreşen Burhan Akbudak, bronz madalya maçına çıkma hakkı elde etmek için repesajda Ukraynalı Yaroslav Filchakov ile karşılaşacak.