Maç sonu sitem etti: Böyle penaltı yok

Süper Lig'in açılış maçında sahasında Fenerbahçe'ye 2-1 kaybeden Çaykur Rizespor'un teknik direktörü Stjepan Tomas, hakem hatalarının kendilerini üzdüğünü söyledi.
Tomas, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında, maça iyi başladıklarını, oyun olarak kontrolü ve topu kendilerinde tuttuklarını belirtti.
"Hakem hataları bizi üzdü"
Az hata yaparak öne geçtiklerini ifade eden Tomas, "Maalesef 2-0 yapsak maçı koparabilirdik. Direkten dışarı giden top ile maç döndü ve skor 1-1 oldu. Ardından 2-1 penaltı ile kaybettik. En az bir puanı hak ettik ama hakem hataları bizi üzdü. Çok çalışıyoruz ama böyle hatalar olmamalı. İnşallah ileride olmaz. Toparlayacağız, daha ligin başı. Yeni transferlerle bu sene çok farklı olacak" şeklinde konuştu.
"Böyle penaltı görmedim"
Tomas, maçın ikinci penaltısının yanlış karar olduğunu savunarak, "Uzun yıllar Türkiye'deyim böyle penaltı görmedim. Ben de izledim. Böyle penaltı yok" diye konuştu.
Çaykur Rizespor Başkanı Hasan Kartal, Fenerbahçe maçı sonrası karşılaşmanın hakemi Arda Kardeşler'e tepki gösterdi: "Böyle hakem olur mu ya?" pic.twitter.com/CGbljiQsyJ
Çaykur Rizespor Başkanı Hasan Kartal, Fenerbahçe maçı sonrası karşılaşmanın hakemi Arda Kardeşler'e tepki gösterdi: "Böyle hakem olur mu ya?" pic.twitter.com/CGbljiQsyJ— Yeni Şafak Spor (@yenisafakspor) September 11, 2020
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