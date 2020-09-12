Maç sonu sitem etti: Böyle penaltı yok

Süper Lig'in açılış maçında sahasında Fenerbahçe'ye 2-1 kaybeden Çaykur Rizespor'un teknik direktörü Stjepan Tomas, hakem hatalarının kendilerini üzdüğünü söyledi.

Tomas, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında, maça iyi başladıklarını, oyun olarak kontrolü ve topu kendilerinde tuttuklarını belirtti.

"Hakem hataları bizi üzdü"





Az hata yaparak öne geçtiklerini ifade eden Tomas, "Maalesef 2-0 yapsak maçı koparabilirdik. Direkten dışarı giden top ile maç döndü ve skor 1-1 oldu. Ardından 2-1 penaltı ile kaybettik. En az bir puanı hak ettik ama hakem hataları bizi üzdü. Çok çalışıyoruz ama böyle hatalar olmamalı. İnşallah ileride olmaz. Toparlayacağız, daha ligin başı. Yeni transferlerle bu sene çok farklı olacak" şeklinde konuştu.

"Böyle penaltı görmedim"





Tomas, maçın ikinci penaltısının yanlış karar olduğunu savunarak, "Uzun yıllar Türkiye'deyim böyle penaltı görmedim. Ben de izledim. Böyle penaltı yok" diye konuştu.

Fenerbahçe geriden gelerek kazandı Yeni sezonun açılış karşılaşmasında Fenerbahçe deplasmanda Karadeniz temsilcisi Çaykur Rizespor ile karşılaştı. İlk yarıda Caner Erkin ile penaltıdan faydalanamayan sarı lacivertliler devre arasına 0-0 eşitlik ile girdi.İkinci yarıya hızlı başlayan Çaykur Rizespor, Skoda ile öne geçti. Bu golden kısa bir süre sonra Gökhan Gönül, Caner Erkin'in ortasını gole çevirdi. Dakikalar 85'i gösterdiğinde Fenerbahçe maçtaki ikinci penaltı atışını kazandı. Büyük itirazların yapıldığı karar sonrası topun başına geçen Jose Sosa, sarı lacivertlileri 2-1 öne geçiren golü kaydetti.Karşılaşmada başka gol olmadı ve Fenerbahçe sezonun ilk maçında Çaykur Rizespor'u 2-1 mağlup etti. Bu gönderiyi Instagram'da gör Süper Lig'de 2020/21 sezonunun açılış maçında #Fenerbahçe, 1-0 geriye düşmesine rağmen #GökhanGönül ve #JoseSosa ile bulduğu gollerle #Rizespor'u 2-1 yendi. Yeni Şafak Spor (@yenisafakspor)'in paylaştığı bir gönderi (11 Eyl, 2020, 11:55öö PDT)