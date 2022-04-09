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Rizespor evinde Konyaspor'a geçit vermedi

Süper Lig'in 32. haftasında Çaykur Rizespor geriden gelerek İttifak Holding Konyaspor'u 2-1 mağlup etti.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
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Süper Lig'in 32. haftasında Çaykur Rizespor sahasında İttifak Holding Konyaspor'u konuk etti. Mücadeleyi ev sahibi ekip geriye düşmesine rağmen 2-1 kazandı.

Çaykur Rizespor'a galibiyeti getiren golleri 43. dakikada Yannick Bolasie ve 77. dakikada Joel Pohjanpalo kaydetti. Konyaspor'un tek golünü ise 26. dakikada Zymer Bytyqi attı. Ayrıca karşılaşmanın 69. dakikasında Konyaspor'dan Amilton ve 90+6. dakikada Rahmanovic, gördükleri kırmızı kartlarla takımlarını 9 kişi bıraktılar.

Bu sonucun ardından Rizespor puanını 29'a yükseltirken, Konyaspor ise 58 puanda kaldı. Gelecek hafta Rizespor deplasmanda Kayserispor ile karşılaşacak. Konyaspor ise evinde Gaziantep FK'yı konuk edecek.
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