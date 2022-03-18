Rizespor lider Trabzonspor karşısında penaltılarla geri döndü: Pohjanpalo hat-trick yaptı

Trabzonspor, Süper Lig Ahmet Çalık Sezonu'nun 30. haftasında konuk olduğu Çaykur Rizespor'a 3-2 mağlup oldu ve 13 maçlık yenilmezlik serisi sona erdi. Ev sahibi ekibe galibiyeti getiren golleri 59, 64 ve 90+4. dakikada penaltıdan Joel Pohjanpalo kaydetti. Bordo-mavililerin golleri 49. dakikada Abdülkadir Ömür ile 70. dakikada Jorge Djaniny'den geldi. Çaykur Rizespor bu sonuçla puanını 26'ya yükseltirken, Trabzonspor 70 puanda kaldı.

Maçtan dakikalar;

18. dakikada Çaykur Rizespor’da Sabo’nun pasında topla buluşan Boyd’un sağ kanattan ceza sahasına sokulup vuruşunda meşin yuvarlak kaleci Erce’de kaldı.

20. dakikada ceza sahası dışında topla buluşan Visca’nın sert şutunda kaleci Gökhan gole izin vermedi.

REKLAM

22. dakikada rakibinden kaptığı topla ceza sahası yayına doğru ilerleyen Boyd’un sol kanata pasında Alper, şutunu çekti, top üstten auta çıktı.

26. dakikada İsmail Köybaşı’nın sol kanattan ortasında arka direkte Djaniny bomboş durumda topa dokunamadı.

GOL!

47’nci dakikada sol kanattan gelişen Trabzonspor atağında İsmail Köybaşı ceza sahası içindeki Djaniny’e pas verdi. Rakip defanstan çıkamayan Djaniny’nin sağa gönderdiği pasında topu karşılayan Abdülkadir Ömür’ün şutunda top filelerle buluştu: 0-1.

GOL!

57’nci dakikada Trabzonspor ceza sahasında bulunan Nwakaeme’nin rakip takımdan Holmen’e müdahalesine hakem penaltı kararı verdi. Pohjanpalo’nun penaltı vuruşunda Çaykur Rizespor skoru eşitledi: 1-1.

GOL!

64’üncü dakikada konuk ekipte ceza sahasındaki Denswil, Çaykur Rizespor atağını durdurmaya çalışırken top eline çarptı. Maçı durduran hakem VAR incelemesinin ardından penaltı kararı verdi. Penaltı atışını kullanan Pohjanpalo takımını öne geçirdi: 2-1.

GOL!

70’inci dakikada Trabzonspor’da Cornelius’un Rizespor ceza sahasına havalandırdığı topu Visca, solunda bulunan Djaniny’ye bıraktı. Kalenin sağına doğru şut çeken Djaniny’nin vuruşunda meşin yuvarlak ağlara gitti: 2-2.

GOL!

90+4’üncü dakikada atağa geçen Rizespor’da Pohjanpalo’ya kaleci Erce’nin müdahalesinde yerde kaldı. Hakem Volkan Bayarslan, Erce’ye sarı kart göstererek Çaykur Rizespor lehine penaltı verdi. Pohjanpalo’nun kullandığı penaltı vuruşunda top ağlara gitti: 3-2.

Karşılaşma bu skorla tamamlandı.