Robert Lewandowski Süper Lig yolunda: "Bir İstanbul kulübüyle anlaştı"

Yeni sezon transfer çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe ve Beşiktaş, golcü arayışında dünya yıldızı bir ismi gündemine aldı. Barcelona forması giyen Robert Lewandowski için ortaya atılan iddialar, transfer piyasasında büyük yankı uyandırdı.

Sezon sonunda Katalan ekibiyle sözleşmesi sona erecek olan 38 yaşındaki golcünün, kariyerine nasıl devam edeceği merak konusu. Avrupa’nın önde gelen liglerinden de teklifler aldığı belirtilen Lewandowski, gelen seçenekleri değerlendiriyor.

Öte yandan Beşiktaş camiasına yakınlığıyla bilinen gazeteci Serdar Sarıdağ’ın yaptığı açıklama gündemi daha da hareketlendirdi. Sarıdağ, yıldız futbolcunun Beşiktaş’ın transfer listesinde yer almadığını belirtirken, “Başka bir İstanbul kulübüyle anlaştı gibi” ifadelerini kullandı.

Lewandowski, Beşiktaş’ın gündeminde yok. Başka bir İstanbul kulübüyle anlaştı gibi. pic.twitter.com/iQHRrofrDF — Serdar Sarıdağ 🇹🇷 (@serdarsaridag) April 12, 2026

Çok sayıda futbolsever, söz konusu kulübün Fenerbahçe olabileceği yönünde yorumlar yaptı.
















