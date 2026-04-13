Robert Lewandowski Süper Lig yolunda: "Bir İstanbul kulübüyle anlaştı"

15:1213/04/2026, Pazartesi
Polonyalı yıldızın sezon sonu sözleşmesi sona erecek.
Yeni sezon transfer çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe ve Beşiktaş'ın ilgilendiği Robert Lewandowski için çarpıcı bir iddia ortaya atıldı. Deneyimli gazeteci, Polonyalı yıldızın bir İstanbul kulübüyle anlaştığını aktardı.

Yeni sezon transfer çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe ve Beşiktaş, golcü arayışında dünya yıldızı bir ismi gündemine aldı. Barcelona forması giyen Robert Lewandowski için ortaya atılan iddialar, transfer piyasasında büyük yankı uyandırdı.

Sezon sonunda Katalan ekibiyle sözleşmesi sona erecek olan 38 yaşındaki golcünün, kariyerine nasıl devam edeceği merak konusu. Avrupa’nın önde gelen liglerinden de teklifler aldığı belirtilen Lewandowski, gelen seçenekleri değerlendiriyor.

Öte yandan Beşiktaş camiasına yakınlığıyla bilinen gazeteci Serdar Sarıdağ’ın yaptığı açıklama gündemi daha da hareketlendirdi. Sarıdağ, yıldız futbolcunun Beşiktaş’ın transfer listesinde yer almadığını belirtirken, “Başka bir İstanbul kulübüyle anlaştı gibi” ifadelerini kullandı.

Çok sayıda futbolsever, söz konusu kulübün Fenerbahçe olabileceği yönünde yorumlar yaptı.





#Robert Lewandowski
#Fenerbahçe
#Beşiktaş
