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Robinho'ya 9 yıl hapis cezası: Robinho neden hapis cezası aldı?

Robinho'ya 9 yıl hapis: Cezası onandı

Brezilyalı futbolcu Robinho'nun İtalya'da genç bir kadına yönelik toplu cinsel saldırıdan aldığı 9 yıl hapis cezası, Milano Temyiz Mahkemesi tarafından onandı.

Haber Merkezi AA
Avrupa'da dev takımların formalarını giyen Robinho, şu anda kulüpsüz durumda.

Avrupa'da dev takımların formalarını giyen Robinho, şu anda kulüpsüz durumda.

İtalyan ANSA ajansının haberine göre Milano Temyiz Mahkemesi, Robinho ve arkadaşı Ricardo Falco hakkında cinsel taciz suçlamasıyla daha önce verilen mahkumiyet kararını onadı.

Robinho, 2013 yılında İtalya Birinci Futbol Ligi (Serie A) takımlarından Milan’da forma giydiği dönemde, Milano’da bir gece kulübünde genç bir kadına yönelik toplu tecavüze karıştığı gerekçesiyle Kasım 2017'de 9 yıl hapis cezası almıştı.

Robinho bir dönem dünyanın en önemli yıldızları arasında gösteriliyordu.
Robinho bir dönem dünyanın en önemli yıldızları arasında gösteriliyordu.

Türkiye'de de oynamıştı

Kariyerine, ülkesinin Santos takımında başlayan ve bir dönem kendisi için yüksek bonservis bedelleri ödenen Robinho, Real Madrid, Manchester City, Milan, Guangzhou Evergrande, Atletico Mineiro, Sivasspor ve Medipol Başakşehir'de forma giymişti.

Asıl adı Robson de Souza olan 36 yaşındaki futbolcu, son olarak ülkesinde yine Santos takımına dönmüş ancak Milano'daki bu davayla ilgili hakkında çıkan iddialardan ötürü kadro dışı kalmıştı.

Robinho yeni imza atmıştı, sözleşmesi askıya alındı
Robinho yeni imza atmıştı, sözleşmesi askıya alındı

Brezilya Birinci Futbol Ligi ekibi Santos, bir hafta önce anlaştığı Robinho'nun sözleşmesinin askıya alındığını duyurdu.Kulüpten yapılan açıklamada, "Robinho'nun İtalya'da süren davasının savunmasına yoğunlaşabilmesi için taraflar, karşılıklı anlaşarak 10 Ekim'de imzalanan sözleşmenin askıya alınmasına karar vermiştir" denildi.Robinho'nun yeni takımı belli oldu, maaşı şaşırttı9 yıl hapse mahkum edilmişti36 yaşındaki futbolcunun adı, İtalya'nın Milan takımında oynadığı 2013 yılında 22 yaşındaki Arnavut bir kadının, bir diskoda 6 kişi tarafından tecavüze uğraması olayına karışmıştı.Milano kentindeki mahkeme, 2017'nin kasım ayında aldığı kararla suçlanan kişiler arasındaki Robinho'yu, 9 yıl hapse mahkum etmişti. Brezilyalı futbolcu, temyiz süreci devam ettiği için hapse girmedi.Brezilya basını, Santos Kulübü'nün, bu adımı, sponsorlarından gelen baskı üzerinde atmak zorunda kaldığını öne sürdü. Sözleşmenin, üst mahkemenin kararı bozma ihtimali göz önünde bulundurularak feshedilmediği paylaşıldı.Altyapısından yetiştiği Santos'ta 3 farklı dönemde forma giyen forvet oyuncusu, Real Madrid, Manchester City ve Milan gibi Avrupa'nın önde gelen kulüplerinde oynadı. Cezayı aldığı sırada Atletico Mineiro'da top koşturan Robinho, 2018'den itibaren 2,5 sezon boyunca Demir Grup Sivasspor ve Medipol Başakşehir'de forma giydi.Video: Robinho rakip oyuncuların aklını aldı!

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