Fenerbahçe'nin istediği golcü hakkında flaş açıklama

Transfer çalışmalarına devam eden Fenerbahçe, golcü bir oyuncuyu kadrosuna katmak istiyor. İspanyol basınında yer alan haberlerde sarı-lacivertli takımın daha önce de gündeminde yer alan Eran Zahavi ile ilgilendiği ve hatta görüşmelerin olumlu yönde ilerlediği iddia edilmişti.

PSV'den ayrılmayacak

Fakat PSV Teknik Direktörü Roger Schmidt, 34 yaşındaki İsrailli golcünün kulüpte kalacağını açıkladı. Hollanda'daki evine hırsız girmesinin ardından takımdan ayrılmayı planlayan Zahavi hakkında konuşan Schmidt, oyuncunun PSV'den ayrılmak istemediğini söyledi.

"PSV'de oynamak bir onur"

Tecrübeli hoca, "Zahavi'ye her şeyi düşünmesi için zaman verildi. Ailesiyle birlikte PSV'de kalmaya karar verdiler. PSV için oynamanın bir onur olduğunu düşünüyor ve kulüpten bu şekilde ayrılmak istemiyor" ifadelerini kullandı.

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Sezon sonunda sözleşmesi sona erecek olan Eran Zahavi, 23 maçta, 8 gol ve 7 asistle oynadı.

SPOR Maccabi Tel Aviv'den Eran Zahavi açıklaması