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Fenerbahçe'nin istediği golcü hakkında flaş açıklama

Vitor Pereira'nın ardından teknik direktörlük koltuğuna sezon sonuna kadar İsmail Kartal'ı getiren Fenerbahçe'de, hem hoca arayışları hem de transfer çalışmaları devam ediyor. Sarı-lacivertli takımın PSV forması giyen Eran Zahavi ile ilgilendiği iddia edilmişti. Fakat PSV Teknik Direktörü Roger Schmidt, oyuncunun kulüpte kalacağını açıkladı.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Roger Schmidtten Fenerbahçenin istediği Eran Zahavi için transfer açıklaması
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Transfer çalışmalarına devam eden Fenerbahçe, golcü bir oyuncuyu kadrosuna katmak istiyor. İspanyol basınında yer alan haberlerde sarı-lacivertli takımın daha önce de gündeminde yer alan Eran Zahavi ile ilgilendiği ve hatta görüşmelerin olumlu yönde ilerlediği iddia edilmişti.

PSV'den ayrılmayacak

Fakat PSV Teknik Direktörü Roger Schmidt, 34 yaşındaki İsrailli golcünün kulüpte kalacağını açıkladı. Hollanda'daki evine hırsız girmesinin ardından takımdan ayrılmayı planlayan Zahavi hakkında konuşan Schmidt, oyuncunun PSV'den ayrılmak istemediğini söyledi.

"PSV'de oynamak bir onur"

Tecrübeli hoca, "Zahavi'ye her şeyi düşünmesi için zaman verildi. Ailesiyle birlikte PSV'de kalmaya karar verdiler. PSV için oynamanın bir onur olduğunu düşünüyor ve kulüpten bu şekilde ayrılmak istemiyor" ifadelerini kullandı.

  • Sezon sonunda sözleşmesi sona erecek olan Eran Zahavi, 23 maçta, 8 gol ve 7 asistle oynadı.

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