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Spor

Ronaldo bir kez daha futbol tarihine geçti

Suudi Arabistan kulübü Al Nassr'ın formasını giyen Cristiano Ronaldo, kariyerindeki resmi maçlarda 850 gol atan ilk futbolcu oldu.

11:55 . 3/09/2023 Pazar
AA
Ronaldo, Al Nassr formasıyla gol sayısını 26'ya yükseltti.

Ronaldo, Al Nassr formasıyla gol sayısını 26'ya yükseltti.

Ronaldo, Suudi Arabistan Birinci Futbol Ligi'nin 5. haftasındaki Al Hazm-Al Nassr maçında yeni bir ilke imza attı.


Sahadan 5-1 galip ayrılan Al Nassr'ın dördüncü golünü kaydeden 38 yaşındaki Ronaldo, kulüp ve milli takım kariyerindeki gol sayısını 850'ye yükseltti.


Portekizli forvet oyuncusu, gollerinin 123'ünü milli takım, 450'sini Real Madrid, 145'ini Manchester United, 101'ini Juventus, 5'ini Sporting Lizbon, 26'sını da Al Nassr formasıyla attı.


Lige üst üste 2 mağlubiyetle başlayan Al Nassr, Ronaldo'nun 6 gol attığı son 3 maçını kazanarak puan tablosunda 6. sıraya çıktı.







#Cristiano Ronaldo
#Al Nassr
#Real Madrid
#Manchester United
#Juventus
18 dakika önce
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