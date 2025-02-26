Ronaldo durmuyor: 1000'e 75 kaldı

Kariyerini Suudi Arabistan’ın Al Nassr takımında sürdüren Cristiano Ronaldo, ilerleyen yaşına rağmen gollerine devam ediyor. Futbol tarihinde birçok rekorun sahibi olan Ronaldo, 12 Mart 2022’de Uluslararası Futbol Tarihi ve İstatistikleri Federasyonu (IFFHS) verilerine göre Josef Bican’ı geride bırakarak 807 golle futbol tarihinin en golcü ismi olmuştu. Ronaldo, 3 yıl içerisinde bu rekoru geliştirdi.