Ronaldo locadan takip etti

Suudi Arabistan Pro Lig'de Al Nassr sahasında ağırladığı Al Tai'yi, Talisca'nın 42. ve 47. dakikada attığı gollerle 2-0 mağlup ederken, maçın ilk yarısını özel locadan takip eden Ronaldo ikinci yarıyı ise soyunma odasında takip etti.
Ronaldo’nun tepkisi 😳pic.twitter.com/v6Pk58cB5m
Ronaldo’nun tepkisi 😳pic.twitter.com/v6Pk58cB5m— SPOR (@yenisafakspor) January 3, 2023
Portekizli yıldız, mücadeleyi arkadaşı Ricky Regufe ile locadan takip etti. İkinci yarı öncesinde locadan ayrılan yıldız, devreyi bisikletle çalışırken soyunma odasında televizyondan takip edişini ve Talisca'nın ikinci golüne gösterdiği sevinç reaksiyonunu paylaştı.
Maçı soyunma odasında takip eden Ronaldo, Talisca'nın ikinci golünde böyle sevindi.pic.twitter.com/YoymCiJIKO
Maçı soyunma odasında takip eden Ronaldo, Talisca'nın ikinci golünde böyle sevindi.pic.twitter.com/YoymCiJIKO— SPOR (@yenisafakspor) January 7, 2023
Al Nassr-Al Tai maç özeti
Kadro kuralları nedeniyle
Al Nassr'ın flaş transferi Cristiano Ronaldo, Arap kulübünün kayıtlı yabancı futbolcu sayısının 8 olması nedeniyle Al Tai karşısında forma giyemedi.
Aboubakar'ın yerine
Mevcut durumda 9. olan Süperstar, bir yabancı oyuncunun ayrılması durumunda lisans çıkarılıp oynatılabilecek. Diğer taraftan Arabistan basını, Kamerunlu forvetin yakın bir zamanda takımdan ayrılacağını yazdı.
Aboubakar, Al Nassr'ın Al Tae maçının kadrosunda yer almıyor! https://t.co/RLhn45En8C
Aboubakar, Al Nassr'ın Al Tae maçının kadrosunda yer almıyor! https://t.co/RLhn45En8C— SPOR (@yenisafakspor) January 6, 2023
Manchester United, Fenerbahçe, Real Sociedad ile ismi anılan 30 yaşındaki Aboubakar'ın bu takımlardan birine transfer olarak kontenjanda Ronaldo'ya yer açması bekleniyor.
Sizce hangi takıma gider❓ pic.twitter.com/tCKt0x0WBO
Sizce hangi takıma gider❓ pic.twitter.com/tCKt0x0WBO— SPOR (@yenisafakspor) January 2, 2023