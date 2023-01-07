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Ronaldo locadan takip etti

Suudi Arabistan Ligi'nde Al Nassr, sahasında ağırladığı Al Tai'yi Talisca'nın golleriyle 2-0 mağlup ederken, yabancı kuralı nedeniyle kadroda olmayan Cristiano Ronaldo ilk devreyi locadan takip etti. Portekizli yıldız, Talisca'nın ilk golüne locadan, ikinci golüne soyunma odasından sevindi. Maçın özetine ve detaylara haberimizin içerisinden ulaşabilirsiniz.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Ronaldo neden oynamadı? Al Nassr-Al Tai maç özeti, Taliscanın golleri izle
Cristiano Ronaldo, kontenjan nedeniyle kadroda yer almadı.

Suudi Arabistan Pro Lig'de Al Nassr sahasında ağırladığı Al Tai'yi, Talisca'nın 42. ve 47. dakikada attığı gollerle 2-0 mağlup ederken, maçın ilk yarısını özel locadan takip eden Ronaldo ikinci yarıyı ise soyunma odasında takip etti.

Portekizli yıldız, mücadeleyi arkadaşı Ricky Regufe ile locadan takip etti. İkinci yarı öncesinde locadan ayrılan yıldız, devreyi bisikletle çalışırken soyunma odasında televizyondan takip edişini ve Talisca'nın ikinci golüne gösterdiği sevinç reaksiyonunu paylaştı.

Al Nassr-Al Tai maç özeti

Kadro kuralları nedeniyle

Al Nassr'ın flaş transferi Cristiano Ronaldo, Arap kulübünün kayıtlı yabancı futbolcu sayısının 8 olması nedeniyle Al Tai karşısında forma giyemedi.

Ronaldo yabancı kontenjanına takıldı
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Ronaldo yabancı kontenjanına takıldı

Aboubakar'ın yerine

Mevcut durumda 9. olan Süperstar, bir yabancı oyuncunun ayrılması durumunda lisans çıkarılıp oynatılabilecek. Diğer taraftan Arabistan basını, Kamerunlu forvetin yakın bir zamanda takımdan ayrılacağını yazdı.

Manchester United, Fenerbahçe, Real Sociedad ile ismi anılan 30 yaşındaki Aboubakar'ın bu takımlardan birine transfer olarak kontenjanda Ronaldo'ya yer açması bekleniyor.

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