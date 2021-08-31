Ronaldo'nun bonservis bedeli belli oldu: Beş yıllık ödeme planı

Juventus, Manchester United'ın Cristiano Ronaldo'nun bonservisini 5 yılda ödeyeceğini duyurdu.

Juventus'tan yapılan açıklamaya göre, Manchester United, tecrübeli oyuncu için 15 milyon euro bonservis bedeli ödeyecek ve bu ödemeyi 5 yıla yayacak.

Ayrıca oyuncunun sergileyeceği performansa ve kulübün ulaşacağı başarılara göre azami 8 milyon euroluk bonus maddesi devreye girecek.

Ronaldo, Manchester United'a tekrar katıldığından beri:



✂Kulübün resmi web sitesi çöktü.

👍Duyuru tweeti bir saat içinde bir milyon beğeni aldı.

📈Kulübün hissesi yüzde 8 arttı. pic.twitter.com/YDIbcRAhqr — Yeni Şafak Spor (@yenisafakspor) August 28, 2021

"İnanılmaz bir yolculuk oldu"

Juventus Kulübü, yaptığı yazılı açıklama ile yıldız oyuncuya veda etti. Resmi internet sitesinden yayımlanan mesajda, "Birlikte yaşanan çok fazla unutulmaz an var. Onları ezbere hatırlayabilir ve yeniden yaşayabiliriz ama bu bize yardımcı olmaz. Çünkü herkesin CR7 ile ilgili özel bir hafızası var. Herkesin bu uzun yolda silinmemesi gereken anıları var çünkü herkes bu yolda birlikte yürürken neler hissettiğini her zaman hatırlayacak. Bugün, üç yıl önce 10 Temmuz'da doğan o bağ sona erdi ama yazılanlar sonsuza kadar kalacak. İnanılmaz bir yolculuk oldu" ifadelerine yer verildi.

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