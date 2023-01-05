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Al Nassr'ın maçı ertelendi

Cristiano Ronaldo'yu transfer eden Al Nassr'ın bugün ligde oynayacağı maç, stadyumda yaşanan elektrik arızası nedeniyle ertelendi.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Ronaldonun takımı Al Nassrın maçı neden ertelendi?
​Al Nassr Kulübü, Ronaldo için görkemli bir imza töreni düzenlemişti.

Suudi Arabistan Ligi'nin 12. haftasında bugün saat 18.00'de oynanması planlanan Al Nassr-Al Tai maçı için erteleme kararı çıktı.

Ev sahibi ekipten yapılan açıklamada, yağışlar nedeniyle stadyum elektriğinde arıza yaşandığı ve bu nedenle karşılaşmanın ertelendiği belirtildi.

Mücadelenin yarın oynanacağı aktarıldı.


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