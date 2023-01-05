Al Nassr'ın maçı ertelendi

Suudi Arabistan Ligi'nin 12. haftasında bugün saat 18.00'de oynanması planlanan Al Nassr-Al Tai maçı için erteleme kararı çıktı.
Ev sahibi ekipten yapılan açıklamada, yağışlar nedeniyle stadyum elektriğinde arıza yaşandığı ve bu nedenle karşılaşmanın ertelendiği belirtildi.
Mücadelenin yarın oynanacağı aktarıldı.
نظرًا لحدوث بعض الأعطال الكهربائية في ملعب المباراة بعد هطول الأمطار، تلقى نادي النصر قرارًا بتأجيل مباراة #النصر_الطائي
لتقام المباراة غدًا الجمعة بإذن الله https://t.co/yJvnLeGSzf
نظرًا لحدوث بعض الأعطال الكهربائية في ملعب المباراة بعد هطول الأمطار، تلقى نادي النصر قرارًا بتأجيل مباراة #النصر_الطائي