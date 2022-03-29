Ronaldo'yu kızdıran soru: "Patron benim" diyerek tepki gösterdi

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1915 Çanakkale Köprüsü ortaklarından Başar Arıoğlu CHP'ye sordu: 500 milyon kime gitti?

1915 Çanakkale Köprüsü’nün açılmasının ardından muhalefet her zaman olduğu gibi 'kendi yandaşınızı zengin ediyorsunuz' iftiralarını atarak algı operasyonunu sürdürüyor. Yapılan provokasyona, dev projenin ortaklarından Yapı Merkezi'nin yöneticisi eski CHP'li Başar Arıoğlu’dan yanıt geldi. İzmir'de metro ihalesinde en düşük fiyatı vermelerine rağmen ihaleden atıldıklarını belirten Arıoğlu işin 500 milyon lira farkla ikinciye verildiğini söyleyerek, “İhaleden atıldık, 500 milyon lira farkla iş ikinciye verildi. Asıl bu sorgulanmalı. Nurol Osmangazi'yi, Marmaray'ı yapmış, biz Çanakkale'yi Avrasya'yı yapmışız. Ve diyorlar ki 'bunlar işi bilmiyor” ifadelerini kullandı.