Ruben Amorim: Manchester United küme düşebilir

Manchester United Teknik Direktörü Ruben Amorim, üst üste alınan mağlubiyetlerin ardından konuştu. Newcastle United yenilgisi sonrası açıklamalarda bulunan Portekizli çalıştırıcı, küme düşme ihtimallerinin olduğunu söyledi.
Premier Lig ekiplerinden Manchester United'da kötü gidişatın ardından göreve getirilen teknik direktör Ruben Amorim de çare olamadı. Portekizli çalıştırıcı yönetiminde ligde oynadığı son 6 karşılaşmadan 5 mağlubiyetle ayrılan kırmızılar, küme düşme potasına yaklaştı.
Old Trafford'da Newcastle United'a 2-0 kaybeden ManU'da teknik direktör Amorim, maçın ardından dikkat çeken ifadeler kullandı.
Portekizli çalıştırıcı, kırmızıların başında çıktığı 11 maçta 4 galibiyet, 1 beraberlik, 6 mağlubiyet aldı. Bu karşılaşmalarda Bodo/Glimt, Everton, Viktoria Plzen ve Manchester City karşısında galip gelen United; Arsenal, Nottingham Forest, Tottenham, Bournemouth, Wolves ve Newcastle United'a ise mağlup oldu.
Amorim, tek beraberliğini ise takımın başında çıktığı ilk maç olan Ipswich Town müsabakasında yaşadı. İngiliz ekibi, Ruben Amorim için eski kulübü Sporting Lizbon'a 10 milyon Euro bonservis ödemişti.