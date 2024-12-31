Ruben Amorim: Manchester United küme düşebilir

Kulüp tarihinin en kötü durumunu yaşattıklarını açıklayan Amorim,

"Taraftarlarımıza karşı açık olmalıyız. Küme düşebiliriz ihtimaller arasında. Bir şeyleri değiştirmek zorundayız ancak bu sezon herkes için çok zor olacak. Buradan daha güçlü çıkabiliriz ancak savaşmak zorundayız. Bu durum gerçekten çok zor. Bu büyük kulübün tarihinin en kötü dönemlerinden birisini yaşıyoruz."