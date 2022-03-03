Spor Rusya FIFA 22den çıkarılıyor
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Rusya FIFA 22'den çıkarılıyor

Rusya'nın işgal girişiminin ardından ülkeye olan yaptırımlar büyüyor. Savaşın etkisi spor dünyasını etkilemeye devam ediyor. Son olarak futbol oyunu FIFA Rusya'yı 22 serisinden çıkartacağını açıkladı.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Rusya FIFA 22den çıkarılıyor
EA Sports

Rusya'nın Ukrayna'ya açtığı savaşın etkileri spor dünyasını da etkilemeye devam ediyor. Son olarak ünlü futbol oyunu FIFA serisinin yapımcısı EA Sports, yaptığı açıklama ile Rusya'nın oyunlardan çıkarılacağını duyurdu.

Açıklamada "FIFA ve UEFA'daki partnerlerimizle benzer bir şekilde Rusya milli takımı ve tüm Rus kulüplerinin FIFA 22, FIFA Mobile ve FIFA Online'dan çıkarıldığını duyururuz." denirken, Rus ve Belarus ekiplerinin de ilerleyen günlerde EA Sports NHL tarafından buz hokeyi oyunu NHL 22'den çıkarılacağı açıklandı.

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